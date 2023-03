Chi è Dalila Gelsomino fidanzata di Eros Ramazzotti? Età, lavoro, vita privata e figli

Il suo nome è Dalila Gelsomino, la donna che ha conquistato il cuore di Eros Ramazzotti, portandolo a compiere un grande passo: dichiarare pubblicamente, per la prima volta dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, il suo amore per una donna che non sia la figlia Aurora o l’ex moglie Michelle Hunziker.

Coloro che speravano in una riunione tra Eros e Michelle dopo averli visti insieme sul palco di Michelle Impossible, sono rimasti delusi quando, la scorsa settimana, il cantante ha pubblicato su Instagram una storia in cui bacia una misteriosa ragazza bruna con la didascalia “Auguri amore mio”. Senza ulteriori dettagli, l’immagine ha rapidamente fatto il giro dei social media fino a che non è stato scoperto il profilo della giovane donna in questione. In realtà, non era del tutto sconosciuta: lo scorso dicembre, era già stata avvistata accanto a Eros a Milano.

Le foto mostrano Ramazzotti e Dalila che escono insieme da casa, pranzano in un ristorante frequentato dal cantante, salutano alcune persone conosciute e poi rientrano nel suo appartamento. La situazione era troppo ambigua per parlare di una relazione all’epoca, soprattutto considerando le numerose “amicizie” di Eros negli ultimi anni. Tuttavia, ora è lui stesso a confermare il loro amore.

Ma chi è Dalila Gelsomino? Nata a Milano il 6 marzo 1989, ha frequentato il liceo classico Beccaria e si è laureata all’Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Ha completato gli studi con una borsa di studio alla New York University at Albany. Con la sua bellezza solare e selvaggia, per un periodo ha lavorato come modella (come sua madre), per poi passare a lavorare dietro le quinte del mondo della moda, come pierre e organizzatrice di eventi. Ha anche tentato la carriera di cantante, esibendosi dal vivo in locali e a eventi di moda. Nel 2016 si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, dove vive e lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità.

È probabile che abbia conosciuto Eros proprio in Messico, un paese che entrambi amano. In una recente intervista a Il Messaggero, Ramazzotti ha dichiarato di voler vivere lì nel presente e nel futuro, trovando tutto “più vero e positivo”. Riguardo alla sua situazione sentimentale, ha risposto che “qualcosa di buono adesso c’è”. Ora è evidente che quel “qualcosa” sia Dalila, anche se non si sa da quanto tempo la loro relazione sia in corso. È certo, però, che il 28 ottobre scorso, in occasione del 59° compleanno di Eros, erano insieme a Cancún, come mostrano alcune storie sul profilo Instagram di Dalila in cui Eros la stringe con una certa intimità – intimità che ora non nascondono più.