Chi è Daniele Bartocci? Età, carriera, lavoro, talent-show King of Pizza, moglie e vita privata

Nome : Daniele Bartocci

Età : 33 anni

Data di nascita : 1989

Luogo di nascita: Jesi (An)

Segno Zodiacale : Cancro

Altezza : 183 cm

Peso : 75 kg circa

Tatuaggi : nessuno

Moglie : Martina Tarabelli

Profilo Instagram Ufficiale : @danielebartoccichannel

@danielebartoccichannel Canale Youtube : @danielebartoccichannel8093

Daniele Bartocci, figura di spicco e giudice del programma tv King of Pizza sul circuito Sky, ha raggiunto svariati successi come giornalista negli ultimi anni. Esploriamo il suo background e cammino lavorativo per scoprire e comprendere al meglio le sue qualità e i trionfi professionali che lo hanno visto protagonista.

Daniele Bartocci, pluripremiato giornalista, blogger e professionista del mondo food, sta avendo una carriera densa di soddisfazioni personali e professionali. Esploriamo la sua storia e i suoi successi giornalistici e televisivi, toccando da vicino il suo recente matrimonio trasmesso in diretta tv e radio.

Chi è Daniele Bartocci: curiosità e biografia

Daniele Bartocci, giovane e apprezzato blogger, giornalista, volto tv e riconosciuto professionista del panorama food&beverage, autore di vari testi e saggi racchiusi in un libro, riveste attualmente il ruolo di giudice nel programma King of Pizza, talent-show televisivo di Sky e Canale Italia riservato interamente al prodotto pizza gourmet, insieme ad altri giudici quali il critico gastronomico Edoardo Raspelli, l’Executive Chef Antonio Sorrentino e il Presidente Nazionale Pizzaioli Dovilio Nardi (7 Guinness World Record in ambito pizzeria). Nato a Jesi, nelle Marche, nel 1989, Daniele Bartocci da anni si occupa come giornalista di sport, lifestyle e food, oltre ad avere un proprio blog ed essere professionista – vincitore di vari premi e riconoscimenti nazionali come Food&Travel Awards e Le Fonti Awards – nella comunicazione food e nello sviluppo progetti e mercati del canale Ho.Re.Ca. È entrato anche tra le eccellenze italiane food&beverage dell’anno 2022 al premio BarAwards di Milano.

Da sempre cultore del mondo comunicativo, Bartocci è inoltre autore del libro Happy Hour da fuoriclasse al barTocci in cui tratta in esclusiva – anche grazie a documenti inediti d’epoca – del concetto di leadership e del primo anno italiano di Julio Velasco, uno dei manager più vincenti dello sport internazionale, il cui cammino italiano da allenatore iniziò proprio da Jesi (città natale di Bartocci) nel lontano 1983, esattamente 40 anni fa.

È noto che Daniele Bartocci, laureato Univpm con lode e con un master in comunicazione, mantiene uno stile di vita sano e regolare, con non molte informazioni attualmente disponibili sulla sua vita privata. Si sa che è nato a Jesi il 26 giugno 1989, stessa data di nascita del suo idolo Paolo Maldini, di segno zodiacale Cancro, e frequenta abitualmente la Riviera del Conero e quella Romagnola. Nei social network è presente come Daniele Bartocci Channel ma non appaiono dati specifici sulla sua vita privata, eccezion fatta per il suo matrimonio celebrato nel luglio 2022 con la sua amata Martina in diretta nazionale sull’emittente Radio Studio Più – La Dance Station d’Italia, e per alcune apparizioni in alcuni programmi tv negli ultimi tempi come Sportitalia, Go-Tv, BomChannel (protagonista della rubrica di giugno 2022 che ha visto il ritorno a 91 anni in tv di Emilio Fede, rivedi qui la puntata), Sky Canale Italia, Rtv38 e altre tv anche marchigiane.

Daniele Bartocci, originario di Jesi, nelle Marche, ora vive a Loreto/Porto Recanati. Su Facebook e Instagram pubblica periodicamente aggiornamenti su premi ricevuti nel food e nel giornalismo nonché su alcune sue avventure in canali tv come Sportitalia, Canale Italia, Telestense e in radiovisione su Rtl 102.5 dal conduttore Fredella. Spesso si trovano immagini che lo ritraggono con persone che lo hanno intervistato durante le sue serate di gala, cerimonie di premiazione ed eventi di settore a cui partecipa da tempo. Collabora per vari media e testate online, ed è vincitore di vari premi come Professionista dell’Anno comunicazione e giornalismo settoriale a Innovation&Leadership LeFonti Awards 2022 (presso Piazza Affari), del premio Renato Cesarini come migliore giornalista giovane, del premio talento millennials a MyllenniumAwards (premiato dall’allora Ministro Sport e Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora e dal Presidente Coni Malagò) e del premio blogger sportivo dell’anno 2022, oltre ad aver ottenuto altri riconoscimenti. È stato spesso relatore, ospite e moderatore di convegni, seminari università e docente in master nazionale.

Daniele Bartocci e la moglie Martina

Daniele Bartocci si è sposato il 24 luglio 2022 con Martina Tarabelli, cugina del professionista italiano del ballo Lorenzo Tarabelli, visto anche in vari programmi tv; Daniele ha 33 anni, lei 30. I due stanno insieme sembra da oltre 10 anni. La notizia delle loro nozze ha suscitato interesse e scalpore, anche sui social: il loro matrimonio è stato eletto da vari esperti di gossip come il più glamour dell’anno 2022, in particolar modo grazie a un format matrimoniale inedito mandato in onda in radio e tv sull’emittente Studio Più. Si tratta del primo matrimonio con spezzoni trasmessi in diretta nella storia della Dance Station d’Italia, inaugurata nell’annata 1976 a Lonato del Garda. Alla cerimonia nuziale di Daniele hanno preso parte vari personaggi come il primo ragazzo italiano di Belen Rodriguez ed ex volto di Uomini e Donne Simone Bolognesi. Daniele e Martina, che hanno postato poche settimane fa una foto del loro Capodanno trascorso in Versilia (dove sono ospiti da anni all’evento Olimpiadi del cuore organizzato da Paolo Brosio), sono accomunati oggi da una forte relazione. Amano vivere insieme la quotidianità e viaggiare lungo la penisola alla scoperta di nuove località e culture.