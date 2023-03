Chi è Dario Vergassola? Età, Pechino Express, dove vive, moglie e figlia

Dario Vergassola è un’icona della comicità italiana, apprezzato dal pubblico di tutto il paese. Con una carriera artistica che ha avuto inizio nel 1988, l’umorista ligure ha dimostrato il suo talento in molti ambiti, dalla televisione alla musica, dal cinema alla letteratura, e persino alla radio. In questo articolo, esploreremo i dettagli della vita e della carriera di Dario Vergassola.

Innanzitutto, è importante sapere che Dario Vergassola è nato il 3 maggio 1957 a La Spezia, in Liguria, e attualmente ha 65 anni. Conosciuto per le sue interpretazioni che sottolineano la sfortuna con le donne, Vergassola è sposato e ha due figli, Filippo e Caterina.

La moglie del comico è molto riservata e non si conosce molto di lei, tranne per un aneddoto raccontato da Vergassola stesso in un’intervista.

Nel corso della sua carriera, Vergassola ha partecipato a molte trasmissioni televisive di successo, come Zelig e il Maurizio Costanzo Show. Ha anche pubblicato 9 libri, l’ultimo dei quali nel 2021, intitolato “Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle cinque terre”. La sua attività sui social media, come Instagram e Twitter, è attiva e ha un seguito significativo.

Vergassola vive a Manarola, Liguria, con la sua famiglia, ma si sposta spesso a Roma e Milano per lavoro. È una persona molto riservata che cerca di tenere la sua vita privata lontana dalla luce dei riflettori, ma la sua carriera artistica parla da sola e mostra il suo immenso talento e la sua capacità di mettersi sempre in gioco in molteplici campi.

In conclusione, Dario Vergassola è un umorista di talento che ha fatto la storia della comicità italiana. Con una carriera artistica che copre molti ambiti, dalla televisione alla letteratura, Vergassola ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano con la sua ironia e la sua abilità di raccontare storie.