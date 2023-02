Chi è Davide Marengo fidanzato di Maria Chiara Giannetta?

Maria Chiara Giannetta, la famosa attrice, ha finalmente rivelato al mondo chi è il suo partner! Davide Marengo è l’uomo fortunato con cui ha iniziato una relazione 5 anni fa. Venite con me a scoprire di più su di loro!

La recitazione è un mondo in continua evoluzione, eppure, solo pochi artisti riescono a suscitare un’incredibile passione. Maria Chiara Giannetta è uno di questi, avendo affascinato il pubblico sin dai suoi primi passi.

Maria Chiara Giannetta sta vivendo un periodo di grande successo! Abbiamo avuto la fortuna di vederla in Don Matteo e sul palco del Festival di Sanremo, entrambi gli eventi hanno suscitato un enorme interesse nei suoi fan. Tutti si stavano chiedendo se la sua vita privata fosse legata a qualcun altro. Finalmente, dopo tanto tempo, Maria Chiara ha svelato tutto con entusiasmo!

Maria Chiara Giannetta ha entusiasmato i suoi fan rivelando la sua relazione ai microfoni di Vanity Fair. Ha sottolineato come abbia sempre cercato di proteggere la sua vita privata, nonostante sia stata immortalata qualche volta con il suo amato Davide Marengo. La sua confessione ha scatenato l’interesse dei suoi affezionati. Lasciateci, quindi, scoprire di più sul compagno di Maria Chiara Giannetta.

Chi non conosce il nome del compagno di Maria Chiara Giannetta, Davide Marengo? Un nome che riecheggia in tutto il mondo!

Nome: Davide

Cognome: Marengo

Data di nascita: 1972

Età: 50 anni

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Non disponibile

Professione: Regista e sceneggiatore

L’ardente amore tra Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo sta procedendo, come ha affermato l’attrice, pacificamente. Anzi, il regista è stato una presenza assolutamente positiva nella sua vita. Marengo, in effetti, l’ha aiutata a crescere sia a livello personale che professionale.

Davide Marengo è un professionista di talento nel campo della recitazione! Nato a Napoli ma cresciuto a Roma, ha iniziato come fotografo prima di entrare nella cabina di regia. Davide ha realizzato una vasta gamma di prodotti cinematografici ed televisivi, tra cui gli indimenticabili 14 episodi della terza stagione della famosa serie Boris!

Ha entusiasticamente realizzato documentari e cortometraggi. Ha iniziato con un documentario nel 2005 dal titolo Craj, che trattava di musica popolare pugliese ed ha avuto un grande successo. La sua carriera si è quindi mossa tra diversi settori, riuscendo a conquistare uno spazio di grande rilevanza.

Non solo prodotti di qualità, ma anche riconoscimenti meritati! Nel 2011, Boris ha ricevuto il Premio Flaiano per la regia televisiva, grazie alla direzione straordinaria svolta nel 2010. L’ultima opera di Marengo è stata la seconda stagione de Il Cacciatore, andata in onda su Rai 2. Inoltre, ha diretto anche 6 episodi della prima stagione. Un lavoro entusiasmante!

In sintesi, Marengo è senza dubbio un nome di grande importanza nel settore del cinema e della televisione italiana. Non solo la sua carriera sta andando a gonfie vele, ma anche la sua vita sentimentale! Le parole di Maria Chiara Giannetta hanno chiaramente dato l’idea. Siamo entusiasti di vedere quello che il futuro riserva a Marengo!