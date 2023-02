Chi è Denise Tantucci, interpreta Alessia: in “Sei donne – il mistero di Leila”: età, successi, vita privata e film

Riconoscete la bellissima Denise Tantucci? La famosa attrice prenderà parte alla miniserie intitolata “Sei donne – Il mistero di Leila”. Quest’ultima interpreta il ruolo di Alessia, nonché preparatore atletico di Leila, con un carattere scostante e brusco che porta dentro di sé un vero e proprio segreto.

Gli episodi vi terranno con il fiato sospeso per tutto il tempo, dimostrando la grande abilità della giovane Denise. Lei stessa non è certo nuova al piccolo schermo, visto che negli anni passati ha preso parte alla serie televisiva cult “Braccialetti rossi”.

Vi veniamo in soccorso, raccontandovi tutto quello che non sapete su Tantucci e sulla sua possibile storia d’amore.

Denise Tanatucci, nata a Pesaro – Urbino nel 1997, è un’attrice di talento e un astro nascente del cinema italiano.

Nel 2023 viene contattata per far parte del cast di una nuovissima serie della Rai. La nuova serie targata Rai, “Sei donne- Il mistero di Leila”, è una grande opportunità per la giovanissima attrice. Infatti, durante un’intervista a Thewom.it, ha dichiarato: “Sono felice di far parte di questa serie tv perché è una storia che io stessa guarderei e vorrei vedere. Il mio personaggio è molto complesso, così come gli altri, e dal punto di vista della recitazione è sempre bello quando si ha la possibilità di percorrere più binari paralleli.”

“Alessia è il preparatore atletico e quindi la prima maschera che si vede del personaggio è la durezza, la compostezza e la freddezza, se vogliamo. Si mostra anche presuntuosa, quasi arrogante, nei confronti della PM, ma poi scopriamo che ha un lato fragile e dolce dietro il quale nasconde una grande forza.”

Denise è una ragazza più riservata dei suoi coetanei quando si tratta della sua vita personale e sentimentale. Inoltre usa i social media solo per lavoro, quindi non abbiamo notizie su una sua possibile relazione.