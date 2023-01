Chi è Donato Carrisi? Età, moglie, figli vita privata e lavoro

Donato Carrisi è un acclamato sceneggiatore, scrittore, giornalista, drammaturgo e regista italiano la cui carriera si è distinta. Ha dimostrato un alto livello di competenza nei campi dell’editoria, del teatro, della televisione, del cinema e dell’insegnamento. Vediamo di approfondire il suo impressionante background.

Donato Carrisi è un personaggio degno di nota.

Donato Carrisi è nato il 25 marzo 1973 a Martina Franca. Ha completato gli studi secondari presso il Liceo Classico Tito Livio della sua città, per poi laurearsi in Giurisprudenza. Si è poi specializzato in criminologia e scienze comportamentali.

Donato si è avventurato nel mondo della scrittura all’età di 19 anni, iniziando con una collaborazione con Il Corriere delle sera. In seguito ha scritto per serie televisive e per il cinema: la sua prima sceneggiatura si intitola Molly, Morthy e Morgan. Da allora ha ottenuto un successo dopo l’altro.

Nel 2009 è uscita la sua prima pubblicazione, The Prompter, che gli è valsa numerosi riconoscimenti. Da allora ha pubblicato diversi racconti, il più recente dei quali è La casa senza ricordi, uscito nel 2022.

Lavorerà a diversi film e serie televisive, tra cui Era mio fratello, Squadra Antimafia-Palermo oggi e Casa Famiglia. Nel 2014 è stato il conduttore de Il sesto senso, trasmesso su Rai3.

Nel 2017 ha esordito nel mondo del cinema con La ragazza nella nebbia, di cui è accreditato come regista e sceneggiatore. Questo film ha vinto il David di Donatello nel 2018. Nel 2019 è previsto che diriga, produca e scriva L’uomo del labirinto.

Nel 2018 è stato nominato docente all’Università IULM, dove impartirà ai giovani la conoscenza della scrittura di genere, come thriller, giallo, noir e mystery.

La vita privata di Donato Carrisi è di grande interesse.

Donato Carrisi è nato da genitori Onofria e Antonio, entrambi educatori. La madre è stata per tutta la vita insegnante di Lettere, mentre il padre si è specializzato in Educazione Artistica. Durante una recente intervista, Carrisi ha ammesso che i suoi genitori sono più conosciuti nel loro Paese di lui.

Carrisi ha sempre avuto una passione per l’apprendimento, che gli ha giovato. Ha scelto di laurearsi in Giurisprudenza, poiché molti membri della sua famiglia sono insegnanti o avvocati. Della sua vita privata si sa poco, anche se si sa che in passato è stato sposato e ha avuto un figlio di nome Antonio. Attualmente non sta più con la moglie e ha una relazione con Sara.