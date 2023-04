Chi è Elena Labate moglie di Massimo Ceccherini? Età, lavoro e figli

Elena Labate, la compagna dell’attore toscano Massimo Ceccherini, fa parte della sua vita da diversi anni. Come ha dichiarato lo stesso Ceccherini in un’intervista al Corriere della Sera, la donna gli è stata di grande sostegno durante la sua lotta contro l’alcol.

Leonardo Pieraccioni aveva ammesso che l’amico e collega aveva vissuto momenti burrascosi, avendo consumato una quantità eccessiva di rum. Tuttavia, da allora è diventato un sacerdote di provincia e risiede nella campagna pistoiese con la donna che lo ha aiutato nel suo recupero.

È stato confermato che Elena Labate, con cui Massimo Ceccherini risiede a Cireglio (Pistoia), è la persona indicata come la “ragazza che lo ha salvato”.

Non è chiaro se i due siano ufficialmente sposati o meno, poiché non ci sono informazioni concrete al riguardo, tuttavia l’attore continua a riferirsi a lei come a sua moglie.

Massimo Ceccherini ha ammesso di aver generalmente richiesto la presenza di Elena, spiegando che quando era ubriaco era impossibile controllarlo. Lei lo tratteneva fisicamente, impedendo così alla bestia che era in lui di emergere. Ha inoltre affermato che lei “oggi picchia, domani picchia”, riferendosi all’improvviso sfogo di una sera.

Nel momento in cui lei aveva cambiato lavoro all’ospedale di Prato, l’attore ha raccontato di averla vista al mattino mentre si preparava a uscire per andare al lavoro, indossando la sua divisa con la scritta “misericordia” sul retro. Ha ricordato di aver pensato tra sé e sé: “Dio è venuto. Ho sentito la sua presenza. Bisogna essere pronti ad accettare l’aiuto”, a proposito della moglie.

Biografia

Elena Labate è un’operatrice sanitaria che l’attore Massimo Ceccherini ha incontrato molti anni fa. In una precedente intervista aveva dichiarato di essere rimasto sbalordito quando l’aveva vista indossare una maglietta con la scritta “Misericordia”, che è il nome di un’organizzazione caritatevole che da ottocento anni svolge servizi di assistenza e soccorso in Toscana. Ha dichiarato che è stata lei a salvarlo di più.

Originaria di Reggio Calabria, Elena Labate risiede da alcuni anni a Firenze, dove ha incontrato l’animatore. Nel 2017 è stata portata all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione di Massimo Ceccherini a L’Isola dei famosi.

La presenza della donna in studio ha contribuito al ritiro dell’attore dal reality. Massimo Ceccherini, che aveva partecipato al programma nel 2006, ma era stato squalificato per aver usato una bestemmia durante una diretta, è tornato in Honduras nel 2017, ma ha lasciato il programma dopo soli 23 giorni a causa di una lite con un altro concorrente, Raz Degan. Il litigio sarebbe stato causato dall’insulto di Degan alla moglie di Ceccherini, Elena Labate.