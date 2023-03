Chi è Eleonora Giorgi? Età, carriera, biografia, marito e figli

Qual è l’età di Eleonora Giorgi? Chi sono le persone a cui è legata, la sua famiglia, e qual è la malattia di cui soffre l’attrice e regista romana, che ha avuto una lunga carriera di successo? Queste e molte altre curiosità su Eleonora Giorgi.

Qual è l’età di Eleonora Giorgi? L’attrice è nata a Roma il 21 ottobre 1953 e attualmente ha 69 anni.

Sua madre è originaria dell’Ungheria e suo padre è italiano. I suoi genitori si sono separati quando Eleonora aveva 16 anni. Le hanno dato la possibilità di studiare recitazione, poiché fin da piccola ha sentito una forte vocazione per il mondo del cinema e del teatro.

Fu un vero e proprio sex symbol degli anni Settanta. È famosa per la sua interpretazione della bella Nadia nel film Borotalco, diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 1982. Proprio grazie a questo film ha vinto il David di Donatello.

Malattia di Eleonora Giorgi

L’attrice soffre di artrite reumatoide, come ha dichiarato in alcune interviste. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni e anche altri organi. È stata ereditata dal nonno e dal padre.

Eleonora Giorgi ha iniziato ad avvertire i primi sintomi di questa patologia all’età di 37 anni, quando ha cominciato a sentire dolore alle mani alla base delle articolazioni.

Ha provato vari metodi per alleviare il dolore, tra cui nascondere la mano destra, non dare la mano e andare a letto con un guanto pieno di antinfiammatori. Tuttavia, la cosa più importante è che non si è arresa.

La malattia si diffonde rapidamente e comincia a colpire anche i piedi. Nel 2008 ha provato a rivolgersi ai medici in cerca di risposte, ma non ha ottenuto risposte certe sull’inizio del processo o sulle cause precise della malattia. In questo senso, si rivolge alla scienza e ai ricercatori, sperando che qualcuno stia già studiando la cura per una malattia misteriosa come la sua. In tal caso, si offre come cavia per eventuali trattamenti o farmaci che potrebbero aiutarla a guarire.

L’unica cosa che la aiuta davvero ad alleviare il dolore è trascorrere del tempo nelle isole dell’Egeo, dove il clima è secco. Spiega che l’assenza di umidità aiuta molto la sua mano ed è come un barometro per lei. A Roma, le dice subito se le strade sono bagnate dalla pioggia.

Marito, figli, tossicodipendenza

Eleonora Giorgi ha due figli: Andrea, nato nel 1980 dal matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, e Pietro, nato nel 1991 dalla relazione con l’attore Massimo Ciavarro.

Quando Rizzoli viene coinvolto nell’inchiesta sulla loggia P2, anche Eleonora inizia a subirne le conseguenze. L’attrice divenne meno attiva nel mondo dello spettacolo e, a distanza di anni, ha più volte ribadito di aver sempre ricevuto offerte non per ruoli importanti, ma sempre più secondari e meno impegnati.

In un’intervista a Domenica In del 2016, ha dichiarato di aver attraversato un lungo periodo di dipendenza dall’eroina, a partire dal 1974. Era l’anno in cui morì il suo fidanzato di allora, il giovane attore Edoardo Momo.

È riuscita ad allontanarsi da questo periodo buio della sua vita grazie soprattutto al sostegno del marito Angelo Rizzoli.

Poi è arrivato l’amore con Massimo Ciavarro. Si sono conosciuti sul set del film Sapore di Mare 2 e si sono sposati nel 1993. Grazie al figlio Paolo è diventata nonna del nipote Gabriele, nato dalla showgirl Clizia Incorvaia.

Nel 1993 divorzia da Massimo Ciavarro e inizia una relazione con lo scrittore Andrea De Carlo. La relazione è durata fino al 2007.

La carriera

Eleonora Giorgi è un’acclamata attrice italiana che ha recitato in oltre 40 film. Ha lavorato con alcune delle figure più note del cinema italiano, come Fellini, Argento e Lanfranchi, oltre che con Mandredi e Verdone. Il suo primo ruolo da protagonista è stato in “Storia di una monaca di Clausura”, dopo la partecipazione a “Roma”. In seguito si è dedicata soprattutto a varie commedie di genere italiane. Tuttavia, è apparsa anche in alcuni importanti film drammatici.

Eleonora Giorgi non si è dedicata solo al mondo del cinema, ma ha anche un’importante carriera teatrale come attrice e regista.

Nel 2003 si è dedicata anche alla regia di un film, “Uomini e donne, amore e bugie”, interpretato da Ornella Muti, Giorgia Gianetiempo, Paolo Giommarelli, Massimo Corvo, Remo Foglino, Bianca Galvan, Hanja Kochansky, Chiara Mastalli, Riccardo Parisio Perrotti e Michele Riondino.