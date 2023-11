Chi è Eleonora Giorgi? Età, figli, ex marito, fidanzato, patrimonio, film

Chi è Eleonora Giorgi?

Eleonora Giorgi è un nome noto nel panorama cinematografico italiano, ma quanti dettagli conosciamo davvero sulla sua vita privata e professionale? Scopriamoli insieme in questo articolo.

L’Anagrafe dell’Attrice

Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre del 1953, il che la rende attualmente una donna di 67 anni.

La Sua Famiglia

L’attrice ha due figli. Andrea Rizzoli, nato il 12 marzo 1980, è frutto dell’amore tra Eleonora Giorgi e il suo primo marito, Angelo Rizzoli. Successivamente, il 22 ottobre 1991, è nato Paolo, figlio della relazione tra la Giorgi e il collega attore Massimo Ciavarro. Paolo, oggi ventottenne, ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi come il Grande Fratello Vip e conducendo format televisivi.





La Storia del Suo Matrimonio

Eleonora Giorgi ha vissuto una storia d’amore intensa con il suo primo marito, Angelo Rizzoli. Il loro matrimonio è avvenuto nella cripta della Basilica di San Marco a Venezia, quando l’attrice era incinta di cinque mesi del loro primogenito, Andrea. Tuttavia, questo amore ha subito un duro colpo a causa degli scandali legati alla P2, che hanno coinvolto Angelo Rizzoli. Nel febbraio del 1983, Rizzoli è stato arrestato per bancarotta patrimoniale societaria in amministrazione controllata e ha trascorso 507 giorni in carcere. Le lunghe vicende giudiziarie si sono concluse solo nel 2013 con sei assoluzioni definitive con formula piena. L’attrice ha chiesto la metà del patrimonio del marito, valutabile in 400 miliardi di lire, ma alla fine ha ottenuto solo 10 miliardi di lire.

Il Presente Sentimentale

Attualmente, Eleonora Giorgi è single. Tuttavia, ha dichiarato in un’intervista al Messaggero che dopo la solitudine vissuta durante il lockdown, è pronta a cercare un nuovo amore. Secondo l’attrice, il suo uomo ideale dovrebbe essere colto e potrebbe anche essere un gay, poiché il sesso non è più al centro dei suoi interessi. Ha persino considerato la possibilità di creare una sorta di comunità di amiche della sua età, tutte single come lei.

Il Patrimonio di Eleonora Giorgi

Nel 1989, al termine della causa di separazione dal suo primo marito Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi ha ottenuto dal Tribunale la metà del patrimonio di lui, che ammontava a oltre dieci miliardi di lire in pacchetti azionari di due società.

La Carriera Cinematografica

Eleonora Giorgi ha debuttato sul grande schermo nel 1974 con il film “Appassionata.” La sua carriera cinematografica è stata costellata di successi, tra cui il ruolo nel film “Inferno” (1980), diretto da Dario Argento. Tuttavia, uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato il ruolo in “Borotalco” di Carlo Verdone (1982), che le ha valso il David di Donatello come miglior attrice protagonista. È sul set di “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” che Eleonora Giorgi ha incontrato il collega Massimo Ciavarro (1983), con il quale ha avuto una relazione e il loro figlio Paolo, noto volto televisivo.

La Presenza su Instagram

Eleonora Giorgi è presente su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta attualmente quasi 73mila follower. L’attrice condivide momenti familiari, foto di amici e selfie recenti insieme a copertine di giornali che la hanno vista protagonista negli anni Settanta e Ottanta. Per chi desidera seguirla, [qui](link al profilo Instagram di Eleonora Giorgi) trovate il suo profilo.