Chi è Elio? Età, altezza, nome vero, moglie, figli, malattia del figlio

Stefano Belisari, meglio conosciuto come Elio, è un talento musicale con un brillante senso dell’ironia. È il frontman della band Elio e le storie tese, i cui testi pungenti ed esilaranti ne hanno decretato il successo sia in Italia che a livello internazionale. La canzone “La terra dei cachi” è senza dubbio la più famosa e segna l’inizio del loro grande successo.

Abbiamo incontrato Elio, Cesareo, Rocco Tanica, Faso e gli altri membri in diverse occasioni. I fan del sodalizio ricorderanno anche un altro membro fondamentale: Paolo Panigada (Feiez), scomparso nel 1998. Per non parlare di Luca Mangoni, ex compagno di classe di Elio e mascotte di ogni live del gruppo, il cui compito era solo quello di fare da cornice comica alle loro esibizioni. Ma al di là dell’ambito musicale, chi è Stefano Belisari e quale storia si cela dietro le sue folte sopracciglia?

Vita privata di Elio: anni, altezza, peso, vero nome, moglie e figli

Elio è nato a Milano il 30 luglio 1961. È alto 175 centimetri e pesa 77 chili. Stefano Belisari si è inizialmente velato di mistero nelle interviste, affermando di chiamarsi Roberto e alternando cognomi come Moroni o Gustavivi. Per un principio di riservatezza che ha mantenuto negli anni, a tutt’oggi l’identità della moglie è sconosciuta. Si sa però che la coppia ha due gemelli, Dante e Ulisse (nati intorno al 2009), e che uno dei due è affetto da autismo. Questa notizia è stata rivelata dal cantautore durante una tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Sacra Famiglia nel 2018.

“Sono un genitore di un bambino autistico. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, soprattutto in termini di percezione. Ricordo quando cercavamo, io e mia moglie, qualcuno che ci dicesse se nostro figlio era autistico o meno: avere una diagnosi è quasi impossibile, ti viene data quasi sottobanco, ma in realtà è un passo fondamentale, perché la diagnosi precoce va fatta”.

Elio e le storie tese è stato attivo dal 1980 al 2017. La loro ultima esibizione è stata a Sanremo 2018 con il brano Arrivedorci. Nessun rancore ha segnato la fine di quell’avventura, e oggi gli ex membri rimangono inseparabili sui social media. Stefano Belisari è diplomato in flauto traverso al Conservatorio Giuseppe Verdi e laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano. È stato speaker di Radio Deejay (1993-2018) e giudice di X Factor (2010-2012 e 2015). Ha dimostrato talento anche come attore teatrale e doppiatore.