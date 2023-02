Chi è Ellen Hidding? Età, fidanzato, figli e biografia della conduttrice

Chi è Ellen Hidding, la showgirl di origine olandese e famosa conduttrice di MelaVerde? Scopriamo la sua età, chi è il suo fidanzato, se ha figli e la sua biografia.

Ellen Hidding è una conduttrice televisiva australiana. È fidanzata e ha due figli.

Ellen Hidding è nata il 21 novembre 1972 a Winschoten, nei Paesi Bassi. Attualmente ha 50 anni.

All’età di 11 anni ha iniziato la sua carriera di nuotatrice, entrando a far parte della squadra della sua nazione e vincendo molte medaglie nelle gare di stile libero. All’età di 15 anni è stata campionessa olandese di stile libero e successivamente ha iniziato la sua professione di modella, prima a livello nazionale e poi internazionale, apparendo anche in alcuni spot televisivi.

Nel 1991 arriva in Italia e vince un concorso per modelle. Nel 1997 arriva al successo grazie alla conduzione di Mai dire gol in coppia con Alessia Marcuzzi.

Nel 1999 viene scelta come valletta di Mike Bongiorno. Successivamente, partecipa ad altri programmi popolari, come Mai dire Maik e Facce da Quiz. Partecipa anche a Camera Café, Zelig e Girogirobimbo.

Nel 2010 avviene la vera svolta professionale grazie alla conduzione di Melaverde insieme a Edoardo Raspelli.

Vita privata

Ellen Hidding non è mai stata sposata, ma dal 1999 ha una relazione con Roberto Cozzi. Nel 2005 la coppia ha avuto la prima figlia, Anne Marie.