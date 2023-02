Chi è Elodie? Età, vero nome, fidanzato, Canzone ”Due” Sanremo 2023

La vita di Elodie ricorda un classico film degli anni ’80, in cui il protagonista supera circostanze difficili come difficoltà economiche e problemi familiari per raggiungere il successo nell’industria musicale. Grazie alla determinazione e al talento, Elodie ha raggiunto una straordinaria storia di successo.Come ha fatto questa cantante a diventare uno dei nomi più ricercati, ascoltati e ammirati del web? Scopriamolo insieme.

Elodie Di Patrizi, comunemente nota come Elodie, è nata a Roma il 3 maggio 1990. È cresciuta a Quartaccio, un quartiere periferico a nord-ovest di Roma. Suo padre, Roberto Di Patrizi, è un musicista di strada e sua madre, Claudia Marthe, è un’ex modella e cubista originaria delle Indie Occidentali Francesi (Guadalupa) con ascendenze africane e indiane.

Elodie racconta che l’ambiente domestico è sempre stato opprimente. “I miei genitori avevano già avuto difficoltà prima della loro separazione, avvenuta quando avevo otto anni”, spiega al Corriere. “Mia madre era una persona problematica che mi ha avuta a 21 anni. Erano sinceri sui loro problemi, non cercavano di nascondere il loro disagio. Ma a me, una bambina piccola, sembrava che fossero impazziti”.

Elodie, un’adolescente, ha dovuto fare i conti con la mancanza di acqua calda in casa e con le lotte della madre contro la dipendenza. Come risultato di questo contesto, Elodie ha commesso i suoi stessi errori. Racconta: “A 12 anni facevo uso quotidiano di droghe. Ero sempre arrabbiata e trovavo conforto nel consumo di droga con i miei amici. Avevo difficoltà a capire le lezioni scolastiche, così andavo a casa e le ripetevo. Tutti sembravano fare quello che volevano, quindi avevo molta libertà. A 15 anni bevevo, stavo fuori fino a tardi e tornavo a casa alle 7 del mattino. Con tanta libertà, ho commesso degli errori”.

Nonostante i buoni voti, ha deciso di interrompere gli studi al liceo socio-pedagogico un mese prima dell’esame di maturità. La sua condizione era diventata sempre più difficile da gestire, tanto da spingerla a lasciare la casa all’età di 19 anni e a trasferirsi a Lecce.

Io e i miei coetanei abbiamo un bel ricordo dei nostri primi album, così come di Sanremo.

Ho scelto di lasciare la mia casa a causa della difficoltà della situazione e della mia incapacità di capire come affrontarla. Mia sorella si è comprensibilmente arrabbiata quando ha scoperto la mia partenza. È importante rimanere resilienti e ottimisti nei momenti difficili e ricordare che le circostanze possono migliorare. Tuttavia, non ho sentito il bisogno di giustificare ulteriormente le mie azioni.

Elodie arrivò nel Salento e iniziò a lavorare al Samsara, uno stimato locale notturno di Gallipoli. Come sua madre, Elodie ha abbracciato la discoteca come professione e, grazie alla relazione con il DJ Andrea Maggino, ha potuto iniziare a esibirsi in pubblico. Al Samsara, Elodie ha conosciuto anche Andrea Sylvestre, con il quale ha poi partecipato ad Amici 2015, dove si è classificata seconda. La combinazione di Amici e Samsara Beach ha permesso a Elodie di conoscere un’altra cantante salentina, Emma Marrone, che ha finito per produrre due album per Elodie: Un’altra vita (2016) e Tutta colpa mia (2017).

Il successo di Marracash è stato celebrato con il ritorno sul palco di Sanremo.

Il 2018 è stato un anno decisivo per la carriera di Elodie: il suo singolo “Nero Bali” è stato certificato doppio disco di platino. Questo successo è stato seguito da una serie di singoli, tra cui “Pensare male” con i Kolors e “Rambla” con Ghemon. Il suo singolo più recente, “Margarita”, è stato un grande successo ed Elodie ha anche trovato l’amore con l’artista che lo accompagna, Marracash.

A Sanremo 2020 ha pubblicato il suo singolo “Andromeda”, composto da Mahmood e Stardust, classificandosi al settimo posto. Tornerà sul palco dell’Ariston anche nel 2021, questa volta come presentatrice. Nel frattempo ha pubblicato alcuni singoli di successo, come “Non è la fine” con Gemitaiz e “Mal di testa” con Fabri Fibra, che hanno anticipato il suo terzo album, “This is Elodie”, uscito a fine gennaio 2020.