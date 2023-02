Chi è Emanuel Lo fidanzato di Giorgia?

Avete mai sentito parlare del famigerato Emanuel Lo? Quello che abbiamo imparato a conoscere e amare ad Amici di Maria De Filippi è in realtà innamorato della splendida Giorgia!

Questa sera il mistero sarà finalmente risolto e scopriremo chi si unirà al Festival di Sanremo 2023 per l’ultimo appuntamento con il brano “Parole dette Male”. Il cantante e la famosa ballerina si sono amati molto sui social media, quindi andiamo a fondo e scopriamo qual è il loro legame! Approfondiremo la loro carriera, la loro vita privata e come sono finiti insieme. Chissà cosa scopriremo!

Emanuel Lo

Tutti lo conoscono come professore di danza nel talent show Amici di Maria, ma quello che non sanno è che da anni è un fedele compagno del cantante italiano in gara al Festival di Sanremo 2023, anche nella vita privata!

La coppia ha avuto un figlio, frutto del loro amore, Samuel, che li ha resi partecipi della sua presenza nel 2010. Emanuel Lo è una triplice minaccia: coreografo, ballerino e cantautore. Nel 2016 si è persino cimentato nell’insegnamento dell’Hip Hop presso l’illustre scuola di Amici, programma condotto dall’unica e sola Maria De Filippi.

Sul suo certificato di nascita c’è scritto Emanuel Lo Iacono, ma tutti lo conosciamo come la macchina da ballo di Roma, nata nel 1979. Si è mosso fin da bambino e dagli anni ’90 si è scatenato con alcuni dei più grandi nomi del settore, come Robbie Williams, Kylie Minogue e Ricky Martin, portando il suo show in giro per il mondo.

Nel 2010 ha partecipato a X Factor, un’edizione con nomination Rai, e nel 2016 è stato giudice di Hip Hop ad Amici. La sua carriera di professore continua dal 2022, mentre continua a fare il botto nel talent targato Mediaset.

Il ballerino e coreografo si è sbizzarrito con la fidanzata Giorgia per l’album “Stonata”, vivacizzando i testi di alcuni brani come “Come il mio giorno migliore”, “Dove sei” e “Sembra impossibile”. Nel 2007 ha dato il via alla sua carriera con il singolo “Woofer” con il rapper Tormento. Nel 2009 ha fatto un salto di qualità e ha pubblicato il suo primo album, “Io cambio tutto”.

Dal 2011 è diventato il grande regista, avendo realizzato video musicali per artisti del calibro di Clementino, Ornella Vanoni e Deddy, solo per citarne alcuni!

Giorgia ed Emanuel si sono uniti nel 2004 e da allora hanno ricevuto il dono più prezioso di tutti: un bambino di nome Samuel! Insieme condividono molti interessi e hanno persino collaborato a diversi progetti. Una coppia di potere!