Chi è Emanuel Lo marito di Giorgia? Età, lavoro, figli, origini e vita privata

Giorgia Todrani è una figura rinomata nell’industria musicale italiana. Ha ottenuto grandi successi nella sua carriera, ma ha affrontato molte difficoltà nella sua vita privata. La sua relazione con Alex Baroni, scomparso all’inizio degli anni 2000, rimarrà nella nostra memoria. La vita è un ciclo di momenti belli e brutti e, dopo la tragedia, Giorgia ha ritrovato l’amore con Emanuel Lo, conosciuto nel 2004. Per maggiori informazioni sul compagno di Giorgia, continuate a leggere.

Emanuel Lo: origini

Emanuel Lo Iacono è nato a Roma l’11 luglio 1979 e fin da bambino ha avuto la passione per la musica e la danza. Questa passione lo porta a intraprendere studi in entrambi i campi e ad adottare il nome d’arte “Emanuel Lo”, diminutivo del suo cognome.

Nel 2004, Giorgia e lui sono stati presentati, ma non è stato un legame immediato. La cantante ha poi ammesso che inizialmente non voleva conoscerlo e cercava attivamente di prendere le distanze. Questo potrebbe essere attribuito alla recente scomparsa del suo ex compagno, Alex Baroni, che ha avuto un grande impatto sulla sua vita e che l’ha portata a registrare diverse canzoni del suo album del 2003 in suo onore.

Nonostante le sfide del trauma precedente, Giorgia ed Emanuel hanno sviluppato un rapporto forte e sono oggi una delle coppie più affiatate dell’industria musicale italiana. Nel 2010 hanno dato il benvenuto al loro figlio, Samuel, che è apparso in molti post della madre sui social media. Sembra aver ereditato le capacità dei suoi famosi genitori, come la realizzazione di video e la danza.

La professione

Come già accennato, Emanuel ha frequentato numerose scuole di danza e, al termine della sua formazione, il suo talento è stato ampiamente riconosciuto e ha iniziato a lavorare come ballerino per alcuni dei più famosi artisti internazionali, come Kylie Minogue e Robbie Williams. Contemporaneamente, inizia a collaborare con diverse reti televisive italiane, dove si esibisce regolarmente. Negli anni ’90, l’artista romano ha già raggiunto un notevole successo personale.

Nel 2004 ha avuto l’opportunità di collaborare con la cantante Giorgia e di mettere a frutto il suo talento musicale. Ha partecipato alla creazione dei testi di alcuni brani dell’album di Giorgia, “Stonata”. Nel 2007 ha pubblicato un singolo da solista intitolato “Woofer”.

Ha dimostrato una notevole abilità e creatività come regista di video musicali, avendo lavorato con artisti famosi come Ornella Vanoni, Clementino e Deddy. Nel 2022 viene annunciato che Emanuel Lo sarà il prossimo istruttore di danza della seguitissima serie televisiva Amici 22.

Emanuel Lo ha una certa età e una certa altezza.

La storia d’amore tra Giorgia ed Emanuel fiorisce, nonostante gli otto anni di differenza d’età che li separano: Giorgia ha 43 anni ed Emanuel 51.

Emanuel Lo è alto un metro e ottanta ed è molto atletico, con una corporatura muscolosa. Dimostra un impegno costante nell’allenamento e, oltre alla danza, pratica una serie di altri sport.