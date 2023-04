Chi è Enzo Avitabile? Età, figlie, morte della moglie, nipoti e dove vive

Enzo Avitabile è una leggenda della musica italiana, un artista incredibile che ha saputo fondere senza soluzione di continuità il jazz con l’amata tradizione napoletana.

Fin da bambino, nato il 1° marzo 1955 a Marianella, Napoli, sono stato pervaso da un’immensa passione per la musica. Ho studiato con dedizione il sassofono e ho conseguito con orgoglio la laurea in flauto presso il Conservatorio San Pietro a Majella.

Fin dal lancio del suo album di debutto, all’inizio degli anni ’80, Enzo Avitabile si è fatto un nome nell’industria musicale. Le sue collaborazioni con alcuni dei migliori artisti italiani, come Pino Daniele, Edoardo Bennato e Luciano Ligabue, gli sono valse una serie di riconoscimenti, tra cui due Targhe Tenco. La sua passione per la musica continua a ispirare ed emozionare!

Vita privata

La vita di Enzo Avitabile non è fatta solo di musica, ma anche della sua amata famiglia: sua moglie Maria e le loro due figlie, Angela e Corinne. Tragicamente, nel 2002, la vita di Enzo è stata sconvolta quando la sua amata Maria è venuta a mancare troppo presto. Al cantautore non rimase solo una profonda ferita nel cuore, ma anche un’insostenibile crisi economica.

Le due figlie di Enzo, Angela e Corinne, sono state una notevole fonte di forza per lui durante questo periodo difficile. Nonostante abbiano dovuto affrontare la perdita della madre, sono state incredibilmente resistenti e hanno un bellissimo legame con il loro papà. In un’intervista rilasciata a La Repubblica qualche anno fa, Enzo ha dichiarato che le sue figlie “mi hanno mostrato come essere sia padre che madre, sono state figlie e sorelle e anche saggi consiglieri finanziari”.

L’amore appassionato di Enzo Avitabile per la città di Napoli ha innegabilmente plasmato la sua musica, fondendo il jazz con la tradizione napoletana per creare un suono unico e distintivo. Il suo impegno per la città è ulteriormente dimostrato dalla scelta di continuare a viverci, in un appartamento che ha arredato con gusto e praticità.

In cosa è attualmente impegnato Enzo Avitabile?

Negli ultimi anni, la vita di Enzo si è arricchita di una novità: è diventato nonno. Sua figlia Corinne ha accolto una bambina in famiglia, portando ancora più gioia a Enzo e alla sua famiglia. Enzo ha dimostrato il suo amore per la nipote, essendo parte integrante della sua vita.

Enzo Avitabile ha raccolto l’ammirazione del pubblico italiano grazie al suo talento musicale e alla sua personalità. La sua famiglia è stata una fonte inestimabile di amore e di forza, in particolare nei momenti difficili seguiti alla scomparsa della moglie Maria. Nonostante la tragedia, Enzo ha dimostrato la sua resilienza e il sostegno incrollabile della sua famiglia.