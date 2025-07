Elettra Lamborghini parla del suo legame con Afrojack, il desiderio di maternità e le nuove sfide televisive su Rai2. Una riflessione sulla famiglia e la carriera

In una recente intervista, Elettra Lamborghini ha condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale, raccontando il profondo amore che la lega al marito Afrojack, il desiderio di diventare madre e le nuove opportunità lavorative che la vedranno protagonista in Rai.





La cantante e conduttrice ha raccontato al settimanale DiPiù il momento in cui ha incontrato per la prima volta il marito, il cui vero nome è Nick van de Wall, durante un festival a Treviso. “Ci siamo conosciuti a un festival a Treviso – ha spiegato – Per lui è stato un colpo di fulmine, io ero interessata ma non mi fidavo”. Nonostante l’iniziale diffidenza, la relazione tra i due è cresciuta rapidamente, portandoli al matrimonio quasi cinque anni fa. Elettra Lamborghini ha descritto Afrojack come “l’uomo perfetto”, sottolineando il loro forte legame basato su amicizia e amore reciproco. “Mio marito è l’uomo perfetto, il mio migliore amico e la persona più dolce e amorevole mai incontrata”.

Parlando del suo desiderio di maternità, Elettra Lamborghini ha rivelato di sentire una forte vocazione verso i bambini e di non fare distinzioni tra avere un figlio biologico o adottarne uno. “Sento che non ci sarebbe differenza se un bambino fosse mio o se lo adottassi”, ha dichiarato. La cantante ha anche raccontato un episodio che l’ha profondamente segnata: “Mi ero affezionata moltissimo a una bambina profuga di guerra. Ho contattato le associazioni che ce l’avevano in affidamento e mi hanno detto che non avrei potuto aiutarla. In cuor mio, però, volevo provare ad aiutarla, mi ha fatto talmente tanta tenerezza che avrei voluto darle tanto amore, anche se, poi, non è successo niente”. Queste parole riflettono il suo desiderio di costruire una famiglia e di offrire amore e supporto a chi ne ha bisogno.

Oltre alla vita privata, Elettra Lamborghini si sta preparando per nuove sfide televisive. Sarà infatti alla guida di due programmi su Rai2: il reality The Unknown, di cui i dettagli sono ancora riservati, e Boss In Incognito, format già noto al pubblico e precedentemente condotto da Max Giusti. Per la cantante e conduttrice, queste opportunità rappresentano un importante passo avanti nella sua carriera televisiva. “Per me è un sogno che si avvera”, ha confessato al settimanale, mostrando entusiasmo per i progetti che prenderanno il via a settembre.

La sua esperienza come conduttrice in Rai segna un nuovo capitolo nella sua carriera, che si affianca al percorso musicale e alle altre attività artistiche. Con una personalità vivace e una forte determinazione, Elettra Lamborghini continua a conquistare il pubblico italiano, dimostrando di essere una figura poliedrica capace di adattarsi a diverse sfide.

L’intervista offre uno sguardo profondo sulla vita di Elettra Lamborghini, mettendo in luce sia gli aspetti personali che professionali. Il legame con il marito Afrojack, la vocazione verso i bambini e l’entusiasmo per le nuove esperienze televisive sono temi centrali che mostrano la sua crescita personale e artistica.