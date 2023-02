Chi è Enzo Iacchetti? Età, moglie, figlio, malattia, ludopatia, scommesse

Enzo Iacchetti è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore italiano. È nato il 31 agosto 1952 a Castelleone.

Enzo Iacchetti ha 70 anni. È stato sposato con una donna, Roberta, dalla quale ha avuto un figlio, Martino, nato nel 1986. Tra il 2002 e il 2007, il conduttore ha avuto una relazione con l’ex soubrette e showgirl televisiva Maddalena Corvaglia.

Dopo la fine della relazione con la velina, Enzo ha trovato pace per qualche anno tra le braccia di Tania Peli. È interessante notare che anche lei ha 28 anni meno di lui. È un’artista (pittrice e scultrice) ma di professione si occupa di arredamento.

Dal 2016 al 2020 ha avuto una relazione con la gieffina Rosi Zamboni.

Biografia

Enzo Iacchetti è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore italiano. È uno dei volti storici del tg satirico Striscia la notizia, che conduce con Ezio Greggio dal 1994. Nel 1996 ha recitato nella sit-com di Antonio Ricci Quei due sopra il varano con Lello Arena, e nei film tv Come quando fuori piove diretto da Bruno Gaburro e Da cosa nasce cosa diretto da Andrea Manni. Successivamente ha condotto con Lorella Cuccarini La stangata – Chi la fa l’aspetti nel 1995/1996. Sempre per la regia di Andrea Manni, ha prodotto e realizzato il programma televisivo Titolo, di cui è stato protagonista assoluto. Con Greggio ha recitato in Benedetti dal Signore, miniserie in otto puntate che ha vinto il Telegatto nel 2004. Dal 2004 al 2007 ha recitato con Natalia Estrada nella sitcom Il mammo. Dal 1998 al 2001 ha partecipato occasionalmente come ospite a Quelli che il calcio su Raidue. Nell’autunno 2008 ha recitato nella sitcom di Italia 1 Medici miei con Giobbe Covatta, mentre nel 2009 ha esordito come cantante con l’album Chiedo scusa al signor Gaber, un disco di cover di canzoni di Giorgio Gaber ricantate con nuovi arrangiamenti, pubblicato il 16 ottobre. Dal 2 ottobre “Il Riccardo” è in radio come singolo radiofonico. Nel 2009 fa un breve doppiaggio in un episodio della quinta stagione della serie animata SpongeBob. Nel 2010 conduce la seconda edizione di Velone su Canale 5, affiancato dal Gabibbo e da Nina Seničar.

La malattia

Hanno fatto scalpore le parole di Enzo Iacchetti sui suoi presunti problemi economici. Una confessione che ha avuto eco, insieme a una precedente dichiarazione dello stesso Iacchetti a Dagospia, quando il conduttore ha rivelato di aver finito i soldi a causa delle scommesse. Iacchetti ha smentito tutto con un post su Facebook, in cui ha accusato i giornalisti di aver completamente distorto le sue parole.