Chi è Ernestino Michielotto marito di Carolyn Smith? Età, lavoro e figli

Non molto si conosce di Ernestino ‘Tino’ Michielotto, marito di Carolyn Smith, a parte il fatto che il suo mondo lavorativo è sempre stato legato alla danza e non alla televisione. Tino, infatti, non ha mai avuto ruoli televisivi di spicco, preferendo concentrarsi sulla sua carriera di coreografo e ballerino, ottenendo successo anche all’estero.

Tino ha fatto da giudice in diverse competizioni di ballo internazionali, e sembra che lui e Carolyn si siano incontrati proprio in tale ambiente. Si sono sposati nel 1997, anche se Carolyn aveva già avuto un matrimonio importante con un altro italiano. L’incontro tra i due è avvenuto durante il difficile periodo della separazione di Carolyn; secondo alcune fonti, infatti, Carolyn si era sposata già nel 1989.

La coreografa si era sposata molto giovane, contro il volere della famiglia, e per stare con il primo marito aveva lasciato Londra per trasferirsi in Italia. Dopo pochi anni, i due divorziarono e Carolyn lasciò l’Italia. Nel 1991, Carolyn ritornò in Italia, a Padova, dove incontrò Ernesto Michielotto, anch’esso coreografo, ballerino e giudice di competizioni internazionali. Si sposarono nel 1997, due anni dopo aver ottenuto il divorzio dal primo marito. Uniti dalla passione per la danza, hanno gareggiato insieme e aperto diverse scuole di ballo. “Tino ed io siamo come cane e gatto. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”, ha raccontato Carolyn Smith in un’intervista al settimanale “Gente”.

Carolyn Smith ed Ernestino Michielotto formano una coppia solida da molti anni, e secondo l’esperta di danza, il dialogo è la chiave del loro legame duraturo: “Nell’ambiente dello spettacolo, l’infedeltà è comune, ma abbiamo fatto un patto di fedeltà reciproca. Nonostante le tentazioni, ho sempre avuto fiducia nella nostra promessa… Fortunatamente, non abbiamo mai dovuto affrontare tale discussione”, ha rivelato a “Intimità”. Ernestino ha supportato Carolyn nella sua battaglia contro il cancro, dimostrando il suo amore incondizionato. Nonostante non abbiano avuto figli a causa di problemi di salute di Carolyn, sono molto legati alla nipote Ester, figlia del fratello di Tino.

Carolyn e Ernestino non hanno prole, e quest’ultimo è una persona riservata, senza profili social online. Michielotto appare soltanto nelle foto e nei video condivisi da Carolyn su Instagram, dove lei fornisce aggiornamenti sulla sua vita e salute. Insieme a Tino, la coreografa ha affrontato la dura prova della malattia, combattendo un tumore al seno dal 2015.

Attualmente, Carolyn Smith ed Ernestino Michielotto risiedono a Padova. Si sarebbero incontrati nella città veneta, sebbene entrambi siano soliti viaggiare per il mondo.