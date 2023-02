Chi è Eros Ramazzotti? Età, carriera, biografia, compagna, ex moglie e figli

Chi è la forza trainante dell’enigmatica figura di Eros Ramazzotti? Esploriamo la vita e i successi dell’icona della musica pop.

Se siete alla ricerca di curiosità sulla celebre icona della musica pop, Eros Ramazzotti, siete nel posto giusto! Non solo ha prodotto canzoni italiane senza tempo, ma ha anche collaborato con artisti internazionali e ha espresso molto amore. Ecco chi è il cantante quando non è sul palco.

Chi è Eros Ramazzotti? È un cantautore, produttore discografico e musicista italiano.

Nome completo: Eros Ramazzotti

Data e luogo di origine: 25 ottobre 1963, Roma

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Cantante

Ex mogli: Michelle Hunziker, Marica Pellegrinelli

Figlia: Aurora Ramazzotti

Social: Instagram

Eros Ramazzotti? Biografia.

Rodolfo Ramazzotti, noto cantautore, ha ottenuto un riconoscimento internazionale nell’industria musicale. È figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e di Raffaela Molina, casalinga. Il padre, musicista e cantante dilettante, è stato fonte di ispirazione per la sua passione per la musica.

Dopo aver completato gli studi medi, Eros ha tentato di laurearsi al Conservatorio, ma non ha avuto successo. Ha quindi ripreso gli studi di Ragioneria, che ha abbandonato dopo due anni. Eros ha un fratello, Marco Ramazzotti, che è il direttore di Radiorama (società fondata dal cantante) e ne cura gli interessi artistici.

Dagli anni Ottanta, il re del pop italiano ha registrato una costante ascesa di successi e concerti di successo, con collaborazioni con rinomate star internazionali. Con oltre 60 milioni di dischi venduti, ogni album è stato un successo straordinario.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno una storia degna di nota.

Michelle Hunziker, conduttrice e showgirl svizzera, è stata la prima moglie di Eros Ramazzotti. Era una fan accanita del cantante e ha rivelato di aver sognato di sposarlo fin dall’età di nove anni.

Nel 1998 Eros Ramazzotti ha celebrato il suo matrimonio, dal quale è nata la figlia Aurora Ramazzotti (secondo nome Sophie). Con Aurora è molto legato e le ha persino dedicato una canzone, intitolata “L’Aurora”. Nel settembre 2022, Aurora annuncia al padre di essersi fidanzata con Goffredo Cerza, rendendolo così nonno.La relazione tra Ramazzotti e la Hunziker si è conclusa nel 2002.

In un’intervista rilasciata a Chi nel gennaio 2022, la Hunziker ha raccontato come hanno mantenuto il rapporto dopo il divorzio, soprattutto per la figlia Aurora: “Con lei abbiamo mantenuto un legame forte, io ed Eros: anche se ci sono tensioni tra noi, l’amore dei genitori è qualcosa di speciale e non svanirà mai. Dobbiamo mettere da parte le emozioni negative per il bene dei bambini. All’inizio può essere difficile, ma alla fine si può fare. I figli devono poter vivere serenamente con l’amore che provano per entrambi i genitori. È una cosa che io ed Eros abbiamo capito”.

In seguito è stato rivelato che la dissoluzione del matrimonio di Eros e Michelle potrebbe essere parzialmente attribuita alla setta, che ha avuto un’influenza duratura sullo stato mentale della Hunziker. Di fronte alla decisione di rimanere con Eros o con la setta, Michelle ha dichiarato a Donna Moderna: “Ho scelto loro”.

Attualmente il rapporto della coppia è forte e pieno d’amore, ma durante la separazione e la battaglia legale per l’affidamento della figlia, la relazione non era così amichevole. I fan ricordano ancora la tensione che c’era tra i due alla fine dell’estate 2003, un anno dopo la loro separazione, quando lei presentò e lui vinse il Festivalbar.

Nel corso degli anni, grazie alla presenza di Aurora e alla tranquillità personale dei due, i rapporti sono notevolmente migliorati. Ramazzotti ha dichiarato al Corriere della Sera nell’estate del 2022: “Michelle? Volevamo dimostrare che anche quando un amore grande e profondo finisce, l’affetto, la condivisione e il desiderio che l’altro sia felice possono rimanere”.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno una relazione di lunga data, oltre a più figli.

Nel 2009 ha incontrato Marica Pellegrinelli, di 25 anni più giovane, ai Wind Music Awards. I due si sono ripromessi di costruire un futuro insieme, con tanto di matrimonio e figli. Nel 2011 è nata la loro prima figlia, Raffaella Maria, e nel 2014 si sono uniti in matrimonio, seguito dalla nascita del secondo figlio, Gabrio Tullio. Nel febbraio 2017 è salita sul palco dell’Ariston.

Le voci di una crisi tra i due nel giugno 2019 sono state confermate all’inizio di luglio dai diretti interessati, concludendo così la storia.

Vita privata (dopo il matrimonio).

Nel novembre 2019 sono emerse notizie di una potenziale relazione tra Carolina Stramare, Miss Italia 2019, e [nome]. Tuttavia, la donna ha smentito le affermazioni. Pochi giorni dopo, la rivista Chi ha pubblicato una foto di [nome] abbracciato a una donna misteriosa, suscitando ulteriori speculazioni su una potenziale relazione con Roberta Morise. La cantante ha smentito queste accuse, così come ogni potenziale flirt con Sonia Lorenzini, nell’aprile 2020.

Nel luglio 2021, il settimanale Chi ha pubblicato un’immagine di Eros in vacanza con i figli avuti dalla relazione con Marica e con Marta Delogu. Tuttavia, la Delogu si è affrettata a sottolineare che si trattava semplicemente di un’amica.

Eros Ramazzotti risiede in una residenza nel cuore di Milano, che in precedenza condivideva con l’ex coniuge Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti: 10 curiosità

Eros Luciano Walter Ramazzotti è il nome di nascita di Eros Ramazzotti.

Durante la sua giovinezza, l’artista ha avuto alcune apparizioni cinematografiche a Cinecittà, la più notevole delle quali è stata Amarcord, diretta da Federico Fellini.

Ha iniziato il suo percorso musicale imparando a suonare il pianoforte e la chitarra e provando con altri musicisti durante l’adolescenza…

Ha avuto il privilegio di collaborare con artisti famosi come Tina Turner, Anastacia, Ricky Martin, Cher, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti.

Con Pino Daniele ha stretto un forte legame di amicizia, ulteriormente rafforzato dalle figlie Aurora e Sara.

Nonostante le sue origini romane, l’artista è sempre stato un convinto sostenitore della Juventus.

Ha quattro tatuaggi, tra cui un disegno tribale sul braccio sinistro, uno scorpione e il nome della sua primogenita, Aurora.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Monica Bellucci ha rivelato qualcosa che prima non si sapeva. Ha dichiarato: “È stato un periodo in cui sia io che lei eravamo liberi. È rimasto un bellissimo ricordo”. Questa affermazione ha sollevato la domanda a chi si riferisse, e lei ha risposto che Eros le aveva detto “no” in un momento in cui avrebbe potuto nascere una relazione.

Ha una grande base di fan su Instagram, con milioni di seguaci in tutto il mondo che rimangono devoti alla sua musica.

Di recente è apparso in Michelle Impossible, un programma condotto su Canale 5, dove lui e Michelle hanno duettato. Durante una precedente intervista a Verissimo, ha rivelato che erano passati due decenni dall’ultima volta che avevano condiviso il palco.

Qual è il patrimonio netto di Eros Ramazzotti?

I dettagli finanziari esatti dei guadagni della carriera di Ramazzotti restano riservati e non vengono rivelati. Tuttavia, dato che ha venduto 70 milioni di dischi nel corso della sua carriera, è lecito supporre che il suo reddito si aggiri intorno ai milioni.