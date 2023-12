Esra Dermancıoğlu, l’attrice che interpreta la spietata zia Behice in Terra Amara, è diventata una figura iconica della serie. Ma chi è veramente Esra Dermancıoğlu? In questo articolo, esploreremo la sua biografia, la sua età, la sua vita privata, i film in cui ha recitato e il suo profilo Instagram.

Chi è Esra Dermancıoğlu?

Esra Dermancıoğlu è l’attrice che interpreta il ruolo di Behice Hekimoğlu, la temuta zia di Müjgan in Terra Amara. Conosciuta per la sua interpretazione intensa, Dermancıoğlu è un volto noto ai fan della serie. Ma cosa sappiamo di lei?

Età e Biografia

Esra Dermancıoğlu è nata il 7 dicembre 1968 a Istanbul, sotto il segno del Sagittario. La sua età attuale è di 55 anni. Originariamente conosciuta con il nome Esra Altınay, ha adottato uno pseudonimo per la sua carriera da attrice.





Dopo aver completato l’istruzione primaria presso la Pierre Loti High School, Esra ha proseguito i suoi studi in Svizzera, al Franklin College. La sua formazione include anche lezioni di recitazione presso lo Studio Actors, fondato da Şahika Tekand, e corsi al conservatorio Derya Alabora, concentrati principalmente sul canto.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Esra Dermancıoğlu, le informazioni sono limitate. Nonostante ciò, sappiamo che è stata sposata in passato e ha una figlia di nome Refia Dermancıoğlu, nata nel 2008 dal suo matrimonio precedente. Il rapporto con il marito si è concluso a causa delle divergenze riguardo alla sua carriera di attrice.

Esra Dermancıoğlu è presente su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e della sua carriera. Il suo profilo ufficiale è @esradermancioglu, e conta numerosi seguaci, compresi molti fan italiani.

Carriera

La carriera di Esra Dermancıoğlu è eclettica e di successo. L’attrice ha ricevuto il prestigioso Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards nel 2016 come miglior attrice non protagonista per il film “Hayalet Dayi.” È stata anche candidata per lo stesso premio due anni prima per il film “Kadin Isi Banka Soygunu.”

Film e Programmi TV con Esra Dermancıoğlu

Esra Dermancıoğlu ha recitato in una serie di film e programmi televisivi di successo. Tra i film in cui ha recitato figurano “Moral Bozuklugu ve 31” (2010), “Kadin Isi Banka Soygunu” (2014), “Hayalet Dayi” (2015), “Merdiven baba” (2015) e “Ayla – La figlia senza nome” (2017).

In televisione, ha interpretato ruoli in serie come “Sen Harikasin” (2008), “Fatmagül’ün Suçu Ne?” (2010-2011), “Insanlar alemi” (2012), “Doksanlar” (2013-2014), “Kirgin Çiçekler” (2016-2018), “Terra amara” (2019-2021), “Kaderimin Oyunu” (2021-2022) e molte altre.

Esra Dermancıoğlu è Zia Behice in Terra Amara

Il ruolo più noto di Esra Dermancıoğlu è stato quello di Behice Hekimoğlu, la spietata zia di Müjgan in Terra Amara. Nella trama, il personaggio di Behice è noto per essere avido e manipolatore, e la sua interpretazione ha contribuito in modo significativo al successo della serie. Nel corso della storia, Behice ha intrapreso azioni crudeli, tra cui l’omicidio di Hünkar Yaman.

In conclusione, Esra Dermancıoğlu è un’attrice di talento che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo turco e internazionale. La sua interpretazione di Zia Behice in Terra Amara è stata un punto culminante nella sua carriera, e il suo talento continua a essere apprezzato dai fan di tutto il mondo.