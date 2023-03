Chi è Eva Herzigová? Età, biografia, marito e figli

Eva Herzigová festeggia 50 anni e il suo fascino rimane inalterato. La modella ceca è una donna splendida, in piena maturità, radiosa e grata per ciò che la vita le ha dato: soprattutto i figli George, Philip e Edward, avuti con l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj.

Una famiglia serena che vive tra Londra e Torino e che sui social appare molto unita. Eva l’abbiamo ammirata, sempre più affascinante, alla Milano Fashion Week (vedi nelle pagine seguenti) e sembra passato poco tempo da quando divenne Miss Wonderbra, il celebre marchio di reggiseni push-up. Circa 30 anni fa, infatti, gli italiani e molti altri in tutto il mondo si svegliarono con le città invase da cartelloni pubblicitari destinati a diventare iconici.

Su quelle immagini c’era uno slogan indimenticabile: “Guardami negli occhi, ho detto negli occhi”, e una ragazza in reggiseno. La ragazza in questione era Eva, protagonista di cartelloni pubblicitari che generarono molte polemCiche, anche per gli incidenti stradali attribuiti all’effetto distrattivo della campagna.

Gli automobilisti furono rapiti dalla bellezza di Eva, così come lo sarebbero stati negli anni successivi quando la modella avrebbe lavorato con stilisti di fama mondiale come Gaultier, Dior, Saint Laurent, Chanel, Vuitton, Westwood, Versace e Valentino, sfilando sulle passerelle di tutto il mondo e diventando testimonial per marchi come Campari Soda. Eva, diventata modella quasi per caso, è bella ma anche estremamente intelligente e decide di esplorare nuovi ambiti.

Nel 1998 Raimondo Vianello la vuole con sé per presentare il Festival di Sanremo, insieme a Veronica Pivetti. Dopo la televisione arriva il cinema, con film come Soldi Proibiti di Jean-Marie Poiré accanto a Gerard Depardieu e L’amico del cuore di Vincenzo Salemme. Si dice che Eva abbia preferito il film del regista napoletano a un ruolo in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. “La sua proposta – ha raccontato in passato Herzigová – mi relegava al ruolo di un oggetto. Anche nel film sarei stata una modella, ma soprattutto solo un corpo”.

Nel 1999 divorzia dal marito Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, e nel 2001 incontra Gregorio, con cui cambia vita. Si dedica solo ai progetti che le interessano, come posare per Playboy nel 2004 e partecipare alla Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Torino nel 2006. Il suo appeal non cambia e continua a essere scelta come volto di campagne promozionali per stilisti come Bottega Veneta, Roberto Cavalli e Yamamay. Dopo aver superato il Covid, tra i suoi segreti di bellezza c’è l’abitudine di rinfrescare viso e occhi con acqua fredda una volta al giorno, anche se sostiene di non essere ossessionata dal rimanere bellissima.