Chi è Fabrizio Biggio? Età, Viva Rai 2 con Fiorello, figli, moglie, libro

Preparatevi a rimanere sbalorditi! Oggi a “A ruota libera da noi”, Francesca Fialdini è entusiasta di dare il benvenuto a un incredibile ospite speciale: il famoso comico Fabrizio Biggio, conosciuto da tutti come uno dei “Soliti Idioti”. È qui per condividere la sua storia ispiratrice, ma com’è veramente fuori dallo schermo? Scopriamolo!

Chi è l’incredibile Fabrizio Biggio de I Soliti Idioti? Il suo talento è innegabile e la sua presenza è davvero notevole!

Con un’intensa passione per il teatro e il cinema, Fabrizio Biggio è nato il 27 giugno 1974 a Firenze e oggi ha 48 anni ed è del segno del Cancro. Il padre è pugliese e la madre francese, insegnante e scrittrice di testi in pensione. La carriera di Fabrizio inizia in giovane età e debutta in TV nel 1997 con “La zanzara in classe”. Il vero successo arriva nel 2000, quando insieme a Francesco Mandelli dà vita all’esilarante duo comico I Soliti Idioti. Il duo è salito addirittura due volte sul palco di Sanremo, nel 2012 e nel 2015, con la canzone “Vita d’Inferno” e le loro performance comiche. Fabrizio Biggio è oggi un noto attore, conduttore e comico italiano, e la sua passione per l’arte continua a brillare.

Siamo entusiasti di presentare Viva Rai 2 con Fiorello e la sua incredibile filmografia!

Fabrizio Biggio, noto per il suo fascino e la sua arguzia, ha ulteriormente consolidato il suo successo unendosi a Fiorello nella conduzione del rinomato show “Viva Rai 2”. La sua carriera è davvero fiorente e ha partecipato a numerosi film di rilievo, come:

I soliti idioti – Il film, diretto dall’incredibile Enrico Lando nel 2011, è assolutamente da vedere! È un capolavoro che vi lascerà affascinati e ispirati.

Il capolavoro di Enrico Lando, I due soliti idioti, uscito nel 2012, è assolutamente da vedere!

Sono assolutamente ossessionata da Crazy About Me, l’incredibile film diretto dal talentuoso Fausto Brizzi nel 2013!

Third Person (2013) di Paul Haggis è un’esperienza cinematografica avvincente ed esilarante che lascerà gli spettatori a bocca aperta!

Vivete l’infuocata ilarità di Inferno, la solita commedia diretta dal talentuoso trio Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro (2015)!

Assassinio all’italiana, un incredibile film diretto dal magistrale Maccio Capatonda nel 2017, è assolutamente da vedere! Un’esperienza cinematografica appassionata e accattivante, questo film vi lascerà con la voglia di saperne di più!

Il nuovo libro

Fabrizio Biggio si sta dedicando anima e corpo alla scrittura e sta per uscire il suo libro d’esordio! I fan de I soliti idioti sono in estasi per la notizia e non vedono l’ora che arrivi il lancio ufficiale tra pochi giorni. “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore” uscirà l’8 marzo e l’attesa è alle stelle!

La mia adorata moglie e i miei figli mi danno tanta gioia e amo condividere i nostri momenti speciali su Instagram!

Fabrizio Biggio e Valentina De Ceglie sono felicemente sposati e hanno due figli. Anche se lei preferisce stare lontana dai riflettori, sappiamo che ha lavorato nel mondo della moda e nel programma “Detto fatto”. L’amica più intima di Valentina De Ceglie è Katia Follesa, nota conduttrice. La coppia ama viaggiare ogni volta che ne ha l’occasione e fa del suo meglio per proteggere i figli dagli occhi del pubblico. Fabrizio Biggio è molto popolare su Instagram, vanta 22 mila follower e condivide gli sketch dei Soliti Idioti, che sono ancora un successo nel panorama comico italiano e continuano a girare i teatri d’Italia.