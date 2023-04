Chi è Fatima Robin’s, moglie Fred Buscaglione?

Il romantico matrimonio tra Fatima Robin’s e Fred Buscaglione

Chi è Fatima Robin’s?

Fatima Robin’s, conosciuta anche come Fatima Anna Ben Embarek, è stata la moglie di Fred Buscaglione. Nata nel 1930 a Dresda, era una cantante e circense tedesca di origini marocchine. La sua carriera iniziò nel gruppo circense Trio Robin’s, insieme alla sorella Aisha e al padre Mohamed, ex colonnello dell’esercito francese.

L’incontro e il matrimonio con Fred Buscaglione

Il 20 marzo 1949, Fatima incontrò Fred Buscaglione in un cabaret di Lugano. Il cantante fu subito colpito da Fatima e iniziò a corteggiarla, nonostante l’ostilità del padre di lei. I due organizzarono una romantica fuga in una notte di neve, su una slitta trainata da un cavallo. Decisero di convivere e, dopo la conversione di Fatima al cattolicesimo, si sposarono il 3 gennaio 1954. La coppia andò a vivere nella casa dei genitori di Buscaglione, a Torino, in una portineria di piazza Cavour.

La fine della storia d’amore tra Fatima Robin’s e Fred Buscaglione

La carriera insieme e le difficoltà

Dopo il matrimonio, Fatima e Fred iniziarono a esibirsi insieme sul palcoscenico, dove Fatima mostrò anche il suo talento canoro. Tuttavia, il loro rapporto fu segnato da liti e gelosie, che venivano spesso riportate dai giornali dell’epoca.

La separazione e la morte di Fred Buscaglione

Il duo artistico si separò definitivamente nell’ottobre del 1959. Nel gennaio 1960, Fatima e Fred si incontrarono nuovamente a Firenze per impegni artistici. Si diffuse la voce di una possibile riconciliazione, ma Fred morì il 3 febbraio 1960. Dopo la separazione, i due proseguirono le loro carriere artistiche separatamente.

Il ritiro dalle scene e la morte di Fatima Robin’s

Ritiratasi dalle scene, Fatima Robin’s morì il 9 maggio 2016 a Saint-Louis, in Francia, non lontano da Basilea.

Il ricordo di Fatima Robin’s e Fred Buscaglione

Il contributo artistico di Fatima e Fred

Nonostante la fine del loro rapporto personale e artistico, Fatima Robin’s e Fred Buscaglione hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. La loro unione sul palco ha creato momenti indimenticabili, e le loro performance insieme sono ancora oggi ricordate con affetto dai fan.

La figura di Fatima Robin’s dopo la morte di Fred

Dopo la morte di Fred Buscaglione, Fatima Robin’s ha proseguito la sua carriera da solista per un breve periodo, prima di decidere di ritirarsi dalle scene. Tuttavia, nonostante il suo ritiro, la sua figura è rimasta legata indissolubilmente a quella di Fred, come simbolo di un amore intenso e tormentato che ha ispirato molte delle canzoni del cantante torinese.

Omaggio a Fatima Robin’s e Fred Buscaglione

Nel corso degli anni, molti artisti e fan hanno voluto rendere omaggio a Fatima Robin’s e Fred Buscaglione, ricordandone il talento e la passione che li univa. Concerti tributo, mostre fotografiche e documentari hanno contribuito a mantenere viva la memoria di questa coppia iconica, la cui storia d’amore e di musica continua a emozionare le nuove generazioni.