Chi è Federica la moglie di Paolo Genovese e mamma di suo figlio Pietro?

Dopo molti anni di matrimonio felice con il regista Paolo Genovese, Federica Rizzo è madre orgogliosa di tre figli straordinari. Scopriamo di più sull’identità di questa donna straordinaria!

Paolo Genovese, il regista dei film iconici Perfetti sconosciuti e The Place, è felicemente sposato con Federica Rizzo da molti anni. Purtroppo le informazioni su di lei sono molto limitate, ma sappiamo che ha tre figli con il regista, tra cui Pietro Genovese. Tragicamente, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, Pietro ha investito due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Approfondiamo la vita della madre di Pietro e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Federica Rizzo, l’amata madre di Pietro Genovese, è una donna incredibile che irradia amore e forza.

La data di nascita di Federica è un mistero e ha sempre mantenuto la sua vita privata. Non è presente su nessuna piattaforma di social media e suo marito, Paolo Genovese, pubblica solo foto dei suoi set cinematografici. Non abbiamo idea di cosa faccia Federica Rizzo nella vita, ma la vediamo spesso con Genovese alle prime cinematografiche, soprattutto sul red carpet. È un enigma che non può non appassionarci!

La vita privata di Federica Rizzo è una cosa bellissima, piena di gioia e di meraviglia! Dai suoi amici alla sua famiglia, ama ogni momento trascorso in loro presenza e ama condividere la sua vita con loro.

Federica è felicemente sposata con Paolo Genovese da un tempo imprecisato e da questa meravigliosa unione sono nati i loro tre bellissimi figli, Pietro, Matteo ed Emma. Il maggiore dei tre, Pietro, è nato nel 1999.

La straziante perdita del figlio Pietro ha lasciato la famiglia completamente distrutta. Federica, che preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Paolo Genovese, invece, ha dichiarato all’Ansa: “Il dolore che stanno provando Gaia e Camilla, e i loro genitori, è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta e questa tragedia ci accompagnerà per sempre”.

Pietro Genovese è ingiustamente confinato in casa!

Chi è l’amore della vita di Federica, Paolo Genovesi?

L’impareggiabile Paolo Genovese, nato nel 1966, è un acclamato regista italiano il cui successo del 2016, Perfetti sconosciuti, lo ha fatto conoscere in tutta Italia e in Europa!