Chi è Federica Laviosa e Margherita moglie e la figlia di Piero Chiambretti

Non si parla molto della vita sentimentale di Piero Chiambretti. È noto che nel 2009, dopo sette anni di fidanzamento, lui e Ingrid Muccitelli hanno chiuso pubblicamente la loro relazione. Il 18 aprile dello stesso anno è stato rilasciato un comunicato ufficiale per informare tutti i fan e i sostenitori della coppia. Poco dopo, Chiambretti si è fidanzato con l’ormai ex moglie Federica Laviosa.

Federica Laviosa è l’ex coniuge di Chiambretti.

Dopo la relazione con Ingrid Muccitelli, Piero Chiambretti ha ritrovato l’amore con Federica Laviosa, ma il matrimonio è finito. Tuttavia, i due sono rimasti legati alla figlia Margherita, nata il 26 maggio 2011. Chiambretti ha parlato della loro relazione in passato a Domenica Live, incuriosendo i telespettatori e i fan che ne sanno poco. In precedenza aveva dichiarato al Corriere della Sera: “Con Margherita riesco a essere solo dolce. So che i no sono necessari, ma ogni volta mi pento di averle tolto il sorriso”. Ha continuato a spiegare: “Mi ha insegnato a essere un buon padre, anche se non ne ho avuto uno”. Non si sa molto della loro separazione, ma i due sono stati coinvolti in una battaglia legale per la custodia della figlia. Dopo la rottura, Chiambretti e Laviosa non sono riusciti a trovare un accordo sulle visite e sulle spese di mantenimento in proporzione al reddito.

L’attore e comico ha una statura minuta, essendo alto solo 1,63 metri. Nato ad Aosta da una ragazza madre, è cresciuto a Torino, dove all’età di 20 anni ha iniziato a lavorare in una radio, poi in una discoteca come disc-jockey e successivamente in televisione per piccole emittenti private. Le sue capacità professionali unite a una personalità sgargiante hanno dato vita a un prodotto di successo, capace di adattarsi a qualsiasi tipo di programma. Dal matrimonio con l’ex moglie Federica Laviosa è nata il 26 maggio 2011 Margherita, prima figlia della coppia, che si è separata nel 2016.

Dopo una lunga trattativa, Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento, residenza e visita dei genitori. L’affidamento è stato concesso alla madre, che ha dovuto trasferirsi a Torino, in Italia, in un appartamento vicino alla casa di Chiambretti. La madre è responsabile del pagamento dell’affitto, delle spese condominiali e delle utenze. A Chiambretti è stato assegnato l’onere di pagare l’iscrizione della figlia a una scuola privata, mentre per le spese ordinarie è stato concordato un assegno di tremila euro al mese. Un’alternativa, già riportata da La Stampa, prevedeva che la madre rimanesse a La Spezia con la bambina e ricevesse un assegno di mantenimento di ottomila euro. Non si sa se questo accordo sia stato modificato da allora, tuttavia prevede che la madre possa visitare la figlia due fine settimana al mese, alternando Natale o Capodanno, Pasqua o Pasquetta, e per quindici giorni durante il periodo estivo.

L’anno scorso, Federica Laviosa è balzata agli onori della cronaca per le ipotesi di una relazione con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne con fama di playboy. Alessio Lo Passo ha però smentito le voci di una relazione: “Ci siamo incrociati a La Spezia in diverse occasioni e abbiamo avuto il piacere di prendere un caffè da soli o in compagnia”, come riporta Blogo. Tra i due, quindi, c’era solo una semplice amicizia: “Non c’è nessuna relazione sentimentale tra noi. Sono single da qualche mese e sono concentrato sul lavoro. Il tempo libero lo trascorro con i miei amici più cari, perché al momento non c’è nessuna donna nella mia vita”. Alessio Lo Passo ha così placato le voci di un possibile flirt con Federica Laviosa.