Chi é Federico Balzaretti: etá, carriera, figli del marito di Eleonora Abbagnato

Federico Balzaretti è un ex campione di calcio e magnate dello sport, ora felicemente sposato con la bella ballerina Eleonora Abbagnato.

Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti è un calciatore del Torino incredibilmente appassionato e con un ardente desiderio di successo!

Dopo aver iniziato la sua carriera in prestito al Varese e al Siena, ha fatto il suo trionfale ritorno a Torino per giocare un anno in Serie A e due in Serie B. La sua passione per il gioco lo ha poi spinto alla Juventus, dove ha giocato un anno esaltante in Serie A e in Champions League.

Nel 2007 viene acquistato dalla Fiorentina, ma dopo appena mezza stagione si trasferisce al Palermo e si guadagna un posto da titolare in Europa League. Le sue impressionanti prestazioni gli valgono un posto nella Nazionale italiana e partecipa agli Europei del 2012, ma purtroppo l’Italia viene sconfitta in finale dalla Spagna. Poco dopo è passato alla Roma.

Il 12 agosto 2015 ha dichiarato con orgoglio il suo ritiro dal calcio all’età di 33 anni, a causa di problemi fisici, e il suo successivo passaggio alla dirigenza della Roma per supervisionare lo sviluppo dei suoi giocatori in prestito.

Per la stagione 2015-2016 ha assunto con passione il ruolo di opinionista per Premium Calcio e nel giugno 2016 è diventato ospite fisso de Il grande match su Rai 1 per commentare i post partita degli Europei. Nel giugno 2019 lascia la Roma dopo sette anni di gioco e di gestione e si unisce con entusiasmo a DAZN come opinionista.

Vita personale

È stato felicemente sposato con Jessica Gasparin e insieme hanno avuto due bellissime figlie: Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008.

Il 13 giugno 2011 ha sposato con gioia la sua amata ballerina Eleonora Abbagnato nella magnifica Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni a Palermo, un’unione piena di amore e passione.

Il 24 gennaio 2012 è stato felicissimo di dare il benvenuto al mondo alla sua terza figlia, Julia, a Palermo; e il 3 gennaio 2015 il suo cuore si è riempito nuovamente di gioia quando ha dato il benvenuto al mondo al suo quarto figlio, Gabriel, a Roma.

Il 21 luglio 2012 gli è stato conferito l’incredibile onore di diventare cittadino onorario di Pezzana, l’amato paese dei suoi genitori.