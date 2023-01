Chi è Federico Bernardeschi? Età, moglie, figli, vita privata e Veronica Ciardi

Con entusiasmo appassionato, Federico Bernardeschi sta facendo faville come calciatore del Toronto FC e della Nazionale italiana, nato il 16 febbraio 1994 a Carrara!

Bernardeschi ha poco più di vent’anni e dal 13 luglio 2021 è felicemente sposato con Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello! Sono passati due anni dall’inizio della loro relazione e la coppia ha recentemente annunciato l’arrivo del terzo figlio in un’intervista al settimanale “Chi”. Deva e Lena, gli altri due figli della coppia, hanno rispettivamente 3 e 1 anno. Che gioia!

Veronica Ciardi è nota per la sua sensazionale apparizione al Grande Fratello, dove ha scatenato una tempesta con un bacio appassionato a Sarah Nile. È nata il 13 luglio 1985 ed è una vera romana!

Biografia

Federico è profondamente legato alla sua città natale, Carrara, dove ha iniziato la sua carriera con l’Atletico Carrara. Si è poi trasferito a Ponzano, scuola calcio dell’Empoli, e poi nel 2004 nel settore giovanile della Fiorentina. Dal 2013 al 2014 ha giocato con il Crotone, prima di tornare nella prima squadra della Fiorentina fino al 2017. In quell’anno è stato ceduto alla Juventus per 40 milioni di euro, debuttando con la maglia bianconera nella partita di Supercoppa italiana contro la Lazio. Nei suoi cinque anni con i bianconeri ha vinto tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Il 15 luglio 2022, Bernardeschi si è trasferito nella Major League Soccer (MLS) come giocatore designato con il Toronto FC, dove è sicuro di fare un’impressione appassionata.