Chi è Federico Nicotera tronista di Uomini e Donne? Età, fidanzata, Uomini e Donne

Federico Nicotera, un romano di 25 anni che lavora come ingegnere aeronautico, sta per concludere la sua avventura a Uomini e Donne, in quanto è stata registrata la puntata della scelta tra Alice e Carola.

Federico Nicotera è il tronista di Uomini e Donne per la stagione 22/23. Ha 25 anni, proviene da Roma e svolge la professione di ingegnere aeronautico. Desidera una compagna forte e vorrebbe fondare una famiglia in giovane età. Secondo le anticipazioni, il suo percorso sta giungendo al termine: ha lasciato il programma con una delle due corteggiatrici, scegliendo tra Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Attenzione: nel testo c’è uno SPOILER sulla sua decisione.

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

In base alle anticipazioni della puntata, registrata il 7 marzo scorso, Federico Nicotera ha finalmente fatto la sua scelta. Tra le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli, il tronista ha deciso di lasciare il programma con Carola, comunicandoglielo con un pupazzo con la scritta “Sei la mia scelta”. Lei ha accettato.

Chi è Federico Nicotera e cosa fa nella vita

Federico ha parlato del suo lavoro. Il 25enne è un ingegnere aeronautico: “Mi occupo di far conformare il velivolo alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grande responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare lontano, alzarmi nel cuore della notte o andare a dormire al mattino. Tuttavia, vedere l’aereo decollare dopo averci lavorato è una grande soddisfazione”. Lavora a Roma. Il suo profilo Instagram è @federiconicotera1.

Collegamento di Federico alla madre e mancanza del padre

Federico Nicotera ha descritto la relazione che ha con sua madre e le sue due sorelle: “Mamma è stata il mio punto di riferimento da quando ero bambino. La chiamo wonder woman poiché è una forza della natura, sempre in movimento. Ho un legame straordinario e magico con mia sorella; siamo in simbiosi e ci capiamo con uno sguardo. Infine, c’è la più piccola, la più viziata, la stella di casa. La nostra ballerina”. Ha poi rivelato di non avere un legame con suo padre, il che lo ha spinto a maturare rapidamente per prendersi cura della sua famiglia:

Se non ho menzionato mio padre, è perché non ho un legame con lui. Non ho avuto un punto di riferimento familiare su cui fare affidamento, ragion per cui non uso più la parola papà da anni. Non uso più l’espressione “mio padre”. Scegliere di non avere un padre come riferimento ti segna profondamente. Ho dovuto darmi da fare parecchio, perché dovevo non solo occuparmi della mia famiglia, ma allo stesso tempo far coincidere la mia vita da ventenne con quella dell’uomo di casa. La vita mi ha fatto crescere troppo rapidamente, ma ho sempre trovato soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina, ma saperla girare. Oggi sono orgoglioso dell’uomo che sono diventato.

L’avventura di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Federico ha attirato l’attenzione fin dall’inizio e, infatti, alcune corteggiatrici interessate a conoscerlo sono arrivate in trasmissione. Le ragazze con cui ha deciso di portare avanti il suo percorso sono Carola e Alice: con loro ha fatto molte esterne, dal concerto con Alice all’uscita con Carola conclusasi con un bacio. Numerose sono state anche le discussioni in studio, scatenate dalla gelosia delle corteggiatrici. Federico Nicotera, dopo le ultime esterne, ha preso una decisione finale sul suo percorso, scegliendo con chi lasciare il programma tra Carola e Alice.

La compagna ideale deve essere forte e saper stare vicino a lui

Federico Nicotera ha spiegato di essere “esigente”, di avere l’abitudine di essere molto diretto soprattutto con le persone a cui vuole bene e di essere un po’ “irascibile”: “Ho la tendenza a perdere le staffe”. Riguardo alla ragazza che vorrebbe al suo fianco, non ha dubbi:

Di base sono una persona gentile, generosa, mi piace far star bene chi mi sta vicino. Accanto a me desidero una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo essere un valore aggiunto, non la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere ardente, deve bruciare.