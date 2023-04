Chi è Filippo Laganà: età, malattia, fidanzata, mamma, papà e come sta oggi

Filippo Laganà è un giovane attore coraggioso e amato, che ha la forza di condividere apertamente con i suoi fan adoranti la sua battaglia contro la malattia.

Il notevole viaggio di Filippo Laganà con la malattia di Wilson è una storia ispiratrice che vi toccherà il cuore.

Entrato in scena con passione, Filippo Laganà è un giovane attore italiano nato nel 1994 e figlio del famoso attore Rodolfo Laganà. Filippo sta facendo scalpore nel settore per la sua partecipazione al film del 2016 “Miami Beach” e per il suo attesissimo film in uscita, “Amici per la pelle”, un lungometraggio autobiografico che sarà presentato in anteprima domenica 9 aprile su Rai 1.

Nonostante le sfide poste dalla malattia di Wilson, una malattia genetica che causa l’accumulo di rame nel corpo, Filippo ha perseverato e continua a lottare per il successo nella sua vita.

Le malattie di Rodolfo e Filippo sono strazianti e devastanti. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che ricevano le cure e il sostegno di cui hanno bisogno per superare queste condizioni. Uniamoci per lottare per la loro salute e il loro benessere.

Rodolfo Laganà, padre di Filippo, combatte valorosamente contro la sclerosi multipla dal 2015, senza dare segni di cedimento. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, è rimasto forte e ha continuato a esibirsi sul grande schermo. Allo stesso modo, Filippo ha dovuto subire un trapianto di fegato a causa della sua malattia, ma ha trovato il coraggio e la determinazione per continuare a perseguire la sua radicata passione per la recitazione.

Il trapianto di fegato di Filippo

Filippo Laganà ha dichiarato con passione la sua esperienza di trapianto di fegato e il suo processo di recupero. Era determinato a superare la malattia, nonostante fosse un percorso difficile. Il suo fegato era diventato come una pietra e i suoi organi si erano deteriorati, eppure è riuscito a recuperare la sua vita grazie al trapianto di fegato.

Filippo Laganà al cinema e in tv

Filippo Laganà non ha lasciato che le difficoltà lo trattenessero dalla sua vera passione, la recitazione, apparendo sia al cinema che in televisione. Il suo film di prossima uscita, “Amici per la pelle”, è un progetto profondamente personale che racconta la sua battaglia contro il morbo di Wilson e fa luce sull’importanza del trapianto di fegato.

Il regista Pierluigi Di Lallo ha dichiarato con passione che “Amici per la pelle” affronta in modo delicato e sottile il tema significativo del trapianto, intrecciandolo con altri valori vitali come l’unità della famiglia e l’entusiasmo per la vita. La narrazione di Filippo Laganà serve a ricordare l’importanza di affrontare le lotte della vita con coraggio e convinzione, e di non abbandonare mai la speranza di un futuro più luminoso.