Chi è Fiore Argento la sorella di Asia Argento? Madre e padre

Fiore, figlia del celebre Dario Argento, è la sorella maggiore di Asia Argento. Ha i capelli chiari ed è molto attiva su Instagram. È sempre stata molto vicina alla sorella, sostenendo le sue decisioni, in particolare la relazione con Fabrizio Corona, anche se di breve durata. Fiore è nata nel 1970 dall’unione di Dario Argento e della sua ex moglie Marisa Casale.

Fiore e Asia Argento sono infatti “sorellastre”, in quanto la madre del regista italiano è Daria Nicolodi, ex musa del re dell’horror. Le due donne non solo condividono un immenso affetto per il padre, ma anche la passione per il cinema: Fiore, come Asia, è un’attrice ed è nota per i suoi ruoli in Phenomena e Démoni.

È nata a Roma il 3 marzo 1970, frutto della relazione tra il regista Dario Argento e Marisa Casale. Dopo il divorzio del padre da Daria Nicolodi, avvenuto quando lei aveva solo 8 anni, ha scelto di andare a vivere con lui, verso il quale nutre oggi un profondo affetto. Il maestro dell’horror, come riportato da Repubblica, ha dichiarato: “Quando mi sono separato da Daria Nicolodi, le mie figlie sono venute da me, non volevano stare con lei, così ho fatto loro da padre e da madre fino a quando non hanno raggiunto quasi l’età adulta”.

Mi era severamente vietato portare in casa ospiti femminili, non solo per la notte ma anche per il pranzo. I miei genitori si intromettevano spesso nelle mie telefonate e mi seguivano, sostenendo che era per il mio bene. Nonostante io e Asia Argento avessimo solo un legame paterno, sono cresciuta con lei e ho iniziato a lavorare nell’industria cinematografica molto giovane, a 15 anni, nella produzione internazionale Phenomena, con l’attrice americana Jennifer Connelly.

È una tradizione familiare consolidata quella di Dario Argento di coinvolgere le figlie nelle sue imprese professionali. Ad esempio, Fiore lo ha accompagnato sul set e Lamberto Bava l’ha coinvolta in un ruolo minore nel film Démoni del 1985.

Successivamente, Fiore ha scelto di proseguire gli studi al Fashion Institute of Technology, trasferendosi a New York mentre completava la laurea. Le sue aspirazioni professionali sono più orientate verso l’industria della moda che verso il cinema.

Al termine degli studi, ha avviato una collaborazione di successo con Fendi, un rinomato marchio di alta moda, per il quale ha disegnato la propria collezione. La moda è stata una parte fondamentale della sua vita, alternando i suoi impegni nel mondo della moda internazionale con quelli nel cinema prodotto dalla famiglia.

Nel 1993 ha ripreso la carriera di attrice, diretta dal padre Dario, per interpretare il ruolo della receptionist nel thriller Trauma di Argento. Inoltre, collabora con la sorella in De Generazione, assicurando l’accuratezza dei costumi di scena. Nel 2001 ha recitato accanto a Morgan nel video musicale dei Bluvertigo intitolato L’Assenzio, scritto e prodotto dalla sorella.

Preferisce stare dietro le quinte piuttosto che sotto i riflettori, ma ha comunque fatto delle apparizioni in televisione, in particolare per un tributo al padre nel 2018 a Storie Italiane. Quest’anno è stata spesso ospite di Live – Lei non è la D’Urso, dove ha potuto parlare di elementi della sua vita privata riguardanti l’ex compagno Pietro delle Piane.

Vita privata

Non si sa molto della sua vita privata, a parte ciò che Fiore Argento ha rivelato in prima persona. Nel 1994 ha subito una perdita devastante quando la sorella Anna Ceroli è morta in un incidente stradale. È stata legata sentimentalmente a Pietro Delle Piane, che ha avuto un’intensa relazione con la showgirl Antonella Elia, ed è zia di Anna Lou Castoldi (dal nome della defunta zia) e Nicola Giovanni Civetta.

Rapporto con la sorella Asia Argento

Nel corso di un’intervista a Storie Italiane con Eleonora Daniele, Fiore Argento ha parlato del suo rapporto con la sorella minore. Ha commentato: “Io e Asia abbiamo solo cinque anni di differenza, quindi non è un grande divario di età. Abbiamo un forte legame come sorelle, quasi come un rapporto madre-figlia. Se una di noi due viene attaccata, siamo lì per sostenerci e proteggerci a vicenda”.

La donna ha anche parlato della relazione di Asia Argento con Fabrizio Corona, conclusa dalla sorella che ha scelto una strada diversa. La storia d’amore ha avuto un esito negativo dopo che sono state rilasciate interviste, video sui social media e dichiarazioni. La Argento aveva difeso strenuamente il suo amore per Corona, arrivando persino a scontrarsi con la madre, Daria Nicolodi, che era contraria al legame.

L’attrice ha affermato di essere consapevole che il rapporto tra la sorella e l’altra persona non sarebbe stato duraturo, dal momento che si erano incontrati solo in poche occasioni a causa della distanza fisica che li separava.

Fiore Argento ha commentato le polemiche relative all’accusa di stupro di Jimmy Bennett nei confronti di Asia. “Sono stati eccessivamente critici nei suoi confronti”, ha osservato, alludendo al caso Harvey Weinstein. “Secondo me, non hanno capito bene chi fosse. L’hanno giudicata in base al suo carattere e non alla persona. Tuttavia, c’è stato un cambiamento di atteggiamento”, ha concluso la sorella del regista, “stanno iniziando a conoscerla meglio e forse ad apprezzarla di più”.

Le altre sorelle

Oltre alla sorella minore Asia, con cui ha un forte legame rafforzato dalle doti comuni, Fiore Argento ha un’altra sorella da parte di madre, Gioia Casale. La famiglia è stata molto colpita dalla scomparsa di Anna Ceroli, che era la sorella di Asia da parte di madre (era figlia di Daria Nicolodi).

È stata notata la presenza di Fiore Argento sull’Isola dei Famosi.

È stata ufficialmente confermata come prima concorrente dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Il suo nome era stato oggetto di speculazioni prima dell’annuncio, ma la pubblicazione della sua foto sui social media ufficiali del programma ha confermato la sua partecipazione. Il comunicato di Mediaset recita: “È pronta a dimostrare ancora una volta le sue capacità e, avendo già trascorso del tempo sul set al fianco del padre, non si lascerà intimidire dalle sfide e dalle difficoltà di Cayo Cochinos”.

Ilary Blasi condurrà per la terza stagione consecutiva l’edizione 2023 del reality di Canale5, che debutterà il 17 aprile. È stato confermato che lo storico inviato Alvin farà parte del cast, oltre a Fiore Argento e Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini.