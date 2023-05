Chi è Floribeth Gutierrez la moglie di Giorgio Mastrota: età, figli, lavoro e dove vivono

Floribeth Gutierrez: La Nuova Moglie di Giorgio Mastrota

Scopriamo chi è Floribeth Gutierrez: età, figli, carriera e vita familiare

Floribeth Gutierrez è la seconda moglie dell’amatissimo personaggio televisivo italiano Giorgio Mastrota. La coppia si è sposata nel settembre 2022 e insieme hanno due figli, Matilde e Leonardo.

La carriera sportiva di Floribeth Gutierrez

Floribeth Gutierrez è una talentuosa sciatrice e alpinista professionista italiana, membro della Federazione Italiana Sport Invernali. Nata in Italia, ha conquistato il cuore di Giorgio Mastrota grazie alla sua passione per gli sport invernali e la montagna.

La famiglia allargata di Floribeth e Giorgio

Oltre ai due figli avuti con Floribeth, Giorgio Mastrota ha altri due figli nati da precedenti relazioni: Natalia Jr, campionessa di sci alpinismo trasferitasi a Chamonix dopo la nascita del suo primo figlio, e Federico, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa.

Il matrimonio “montanaro” tra Floribeth e Giorgio

Il conduttore televisivo ha annunciato il suo matrimonio con Floribeth durante una puntata di Detto Fatto, svelando che la cerimonia si sarebbe svolta in montagna, in perfetto stile “montanaro”. Dopo il matrimonio, la coppia ha deciso di trasferirsi a Bormio, per vivere immersi nella tranquillità della montagna e della natura.

Floribeth Gutierrez: una madre e atleta dedicata

Nonostante l’impegno nella sua carriera sportiva, Floribeth ha deciso di dedicare tempo alla famiglia e ai figli. Anche lei, come la figlia Natalia Jr, pratica lo sci alpinismo a livello agonistico e si trasferirà a Bormio, a pochi chilometri da Natalia Jr.

Una famiglia unita e appassionata di sport invernali

Il matrimonio con Giorgio Mastrota e il trasferimento a Bormio rappresentano per Floribeth Gutierrez e la sua famiglia allargata l’occasione di iniziare una nuova vita all’insegna della serenità e della pace delle montagne. Con quattro figli appassionati di sport invernali, la famiglia di Floribeth e Giorgio è felice e unita.

Floribeth Gutierrez al centro dell’attenzione mediatica

Floribeth Gutierrez è diventata nota al grande pubblico per aver realizzato uno scherzo divertente e riuscito al marito Giorgio Mastrota, all’interno della trasmissione di Canale 5 Scherzi a Parte.