Chi è Francesca Alotta? Età, malattia, marito, figli e biografia

Francesca Alotta, la cantante dei Non Amarmi, ha recentemente postato sul suo account Instagram una foto che la ritrae abbracciata a Mara Venier, conduttrice di Domenica In. I fan di Francesca Alotta potranno rivederla in tv, dopo la sua apparizione a Natale e Quale Show nel 2022, sintonizzandosi sul programma di zia Mara. Non sono noti i dettagli sull’età, la malattia, il marito e i figli di Francesca Alotta.

La vocalist siciliana, cinquantaquattro anni, è già stata protagonista in televisione grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show 2021 (dove si è classificata seconda, dietro ai Gemelli di Guidonia) e a Sanremo 1992, dove ha ottenuto la vittoria con il brano Non Amarmi, in collaborazione con Aleandro Baldi.

Francesca Alotta età, segno zodiacale

Francesca Alotta è nata il giorno di Capodanno del 1968 a Palermo.

È del segno del Capricorno ed è stata ispirata a dedicarsi al canto grazie al sostegno del padre, Filippo Alotta, anch’egli cantante. Sarà sempre grata per il suo incoraggiamento.

Ha un forte legame con la madre, che le ha fornito il sostegno necessario per gestire la sua condizione.

A Francesca Alotta è stato diagnosticato un grosso tumore maligno all’utero; inizialmente i medici non sono stati in grado di identificare il problema, ma dopo ulteriori indagini la cantante è stata operata d’urgenza. Ha attribuito la sua guarigione alla sua fede incrollabile e alla sua perseveranza.

L’intervento è stato piuttosto esteso; ho subito un’operazione d’emergenza e ho avuto una sensazione di disagio nella zona intima, ma il mio ginecologo non è stato in grado di diagnosticarne la causa. Dopo essere stata consigliata da un’amica di cambiare medico, mi è stato diagnosticato un tumore maligno nell’utero, che aveva già raggiunto dimensioni considerevoli. La notizia fu devastante e dovetti sottopormi a un intervento chirurgico d’urgenza e a una radioterapia. Durante questo periodo difficile, ho trovato conforto nella mia fede, che mi ha fornito il sostegno necessario.

Francesca Alotta ha utilizzato la sua paura della malattia a suo vantaggio, notando che ha avuto ripercussioni positive. Afferma: “Ho vissuto una trasformazione; ho sviluppato un nuovo apprezzamento per me stessa e per i piccoli piaceri che la vita ha da offrire”.

Francesca Alotta marito e figli

Non si sa molto della vita privata di Francesca Alotta, tuttavia, la cantante è apparsa di recente nel programma di Caterina Balivo, Vieni da me, dove ha condiviso la sua storia con il pubblico, rivelando le circostanze sfortunate che hanno riguardato il suo ex coniuge e il figlio deceduto.

Ero profondamente innamorata quando ho scoperto di aspettare un bambino. Purtroppo sono stata tradita quando ho scoperto che il mio compagno aveva un’altra relazione. Sono stata devastata quando sono rimasta sola in ospedale e ho perso il bambino. In seguito, ho appreso che era altamente improbabile che potessi avere un figlio a causa delle mie complicate circostanze di donna nata con un potente istinto materno.

Il partner ha abbandonato l’individuo durante un periodo di difficoltà, quando era necessario un aiuto maggiore.

La cantante ha avuto una serie di relazioni passate che non si sono concluse positivamente. Racconta un’esperienza particolarmente inquietante con un ex partner che è diventato uno stalker: “Dopo la rottura, è iniziato lo stalking. Partecipava ai miei concerti indossando un cappuccio, rendendo difficile la mia esibizione. Una volta l’ho trovato in casa mia, ma all’epoca non c’erano le leggi che ci sono ora, quindi era difficile fare una denuncia”.

Carriera e biografia

Francesca Alotta è un’acclamata cantante italiana, nota al grande pubblico per la sua vittoria nella sezione novità di Sanremo nel 1992 e per la sua apprezzata partecipazione a Tale e Quale Show nel 2021 (dove si è classificata al secondo posto). Ha iniziato la sua carriera come corista di importanti musicisti, come Mietta.

Dopo il successo a Sanremo, ha iniziato a lavorare con cantanti famosi come Loredana Bertè.

È stata invitata a partecipare a diversi programmi televisivi, tra cui Music Farm nel 2004 e Ora o mai più nel 2018, entrambi condotti da Amadeus.