Chi è Francesca Alotta? Età, malattia, marito, figli e biografia della cantante

Francesca Alotta ha recentemente condiviso dettagli sulla sua biografia, compresa la sua età, malattia, marito e figli. Poco fa, ha pubblicato una foto su Instagram in cui abbraccia Mara Venier, la conduttrice di Domenica In. I fan potranno quindi rivederla sul programma di zia Mara, dopo la sua comparsa al Natale e Quale Show del 2022.

La cantante siciliana di cinquantaquattro anni ha già avuto un’esposizione televisiva grazie alla sua partecipazione al Tale e Quale Show 2021 (dove è arrivata seconda dopo i Gemelli di Guidonia) e al Festival di Sanremo del 1992, vincendo la canzone Non Amarmi insieme a Aleandro Baldi.

Francesca Alotta età, segno zodiacale

Francesca Alotta è nata nel 1968 a Palermo il 1° gennaio.

Firmati sotto il Capricorno, hanno iniziato la loro carriera di cantante con l’incoraggiamento del padre, Filippo Alotta, anch’egli cantante e che non sarà mai dimenticato. È anche molto legata a sua madre, che le ha dato la forza per affrontare la sua malattia.

A Francesca Alotta è stato diagnosticato un esteso tumore maligno dell’utero. Inizialmente, l’équipe medica sembrava incerta su cosa fosse, ma dopo che il tumore è stato identificato, il cantante è stato rapidamente operato in modo urgente. Così l’ex concorrente di Tale e Quale Show descrive la sua malattia e la sua dipendenza dalla fede come una fondamentale fonte di forza per continuare a sopravvivere.

Avevo una condizione medica non diagnosticata che stava peggiorando rapidamente. Un’amica mi ha consigliato di cambiare medico, ed è stato così che mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero. Mi sono sottoposto a un’operazione d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Ho sostenuto la mia fede durante questo periodo difficile, che è stato di grande aiuto. Non tutte le difficoltà devono avere un finale triste: Francesca Alotta, ad esempio, ha affermato di aver imparato qualcosa dalla paura della malattia. Di seguito, riportiamo le sue parole: “Esperienze così difficili possono avere conseguenze positive. Dopo la malattia mi sento come una persona nuova, ho imparato ad amarmi ea godere dei piccoli e grandi piaceri della vita quotidiana.

Francesca Alotta marito e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Francesca Alotta, tuttavia la cantante ha condiviso dettagli personali durante la trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, rivelando la storia tragica dell’ex marito e del figlio perduto.

Mi sono sentita profondamente tradita quando ho scoperto che il mio partner aveva un’altra situazione. Mentre ero incinta, sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Successivamente, ho scoperto che sarebbe stato quasi impossibile per me avere un bambino. È stato un periodo difficile, soprattutto considerando che io sono nata con l’istinto materno.

Il compagno l’aveva abbandonata nei momenti di maggiore difficoltà, quando aveva più bisogno di supporto.

La cantante ha avuto relazioni che hanno avuto conclusioni negative. Ad esempio, ha menzionato una relazione con uno stalker: “Quando ho concluso la relazione, lo stalking è iniziato. Veniva ai miei concerti con il cappuccio in testa, rendendo difficile cantare. Una volta lo ho trovato in casa mia, e poiché all’epoca non c’erano leggi adeguate, è stato difficile denunciarlo”.

Carriera e biografia

Francesca Alotta è una cantante italiana che ha raggiunto notorietà grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nel 1992 nella sezione novità, e per la sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2021 (secondo posto). All’inizio della sua carriera, Francesca Alotta ha lavorato come corista per alcune star della musica, come Mietta.

Dopo aver raggiunto un grande successo a Sanremo, ha iniziato a lavorare con artisti di fama come Loredana Bertè. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, come Music Farm nel 2004 e Ora o mai più nel 2018, su invito di Amadeus.