Chi è Francesca Fagnani? Età, marito, figli, vita privata, Sanremo 2023 e curiosità

Francesca Fagnani, nota per il suo popolare programma “Belve”, è una nota giornalista e conduttrice italiana. È nata a Roma il 25 novembre 1978, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, e ha conseguito un dottorato in filologia dantesca presso l’Università la Sapienza di Roma. La giornalista è molto attiva su Instagram; il suo profilo è @frafagni.

Francesca Fagnani ha fatto molta strada dai suoi esordi, culminati con la conduzione della trasmissione Belve.

Nel 2001, Francesca Fagnani ha iniziato il suo percorso professionale in Rai nella sede di New York. Tornata in Italia, si è lanciata nel giornalismo televisivo e ha condotto il suo primo programma, “Il Prezzo”, con interviste a giovani detenuti in un carcere minorile e legati alla criminalità organizzata.

Nel 2018, Francesca Fagnani è diventata conduttrice e autrice di “Belve”, che ha debuttato sul Canale Nove ed è proseguito su Rai Due nel 2021. Il programma ha riscosso un grande successo e lo stile diretto e spesso irriverente delle domande di Fagnani le ha permesso di far emergere aspetti dei suoi ospiti rimasti nell’ombra o sconosciuti al pubblico.

La giornalista ha anche partecipato come opinionista a trasmissioni come Non è l’Arena e Quarta Repubblica. Nel 2021 è stata invitata ad affiancare Nicola Savino in una puntata de Le Iene e nel 2023 sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus.

Il legame tra Francesca Fagnani ed Enrico Mentana.

Dopo lo scioglimento del matrimonio tra Enrico Mentana e Michela Rocco di Torrepadula nel 2013, è iniziata la relazione tra Mentana e la Fagnani, che dura da quasi un decennio. Attualmente la coppia vive insieme ai due Cavalier King, Nina e Bice, e Mentana è padre di quattro figli, Vittoria, Giulio, Stefano e Alice.