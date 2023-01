Chi è Francesca la mamma di Matilda Gioli

Matilde Gioli e sua madre sono assolutamente mozzafiato nella foto che hanno condiviso sul profilo dell’attrice: la loro somiglianza è davvero notevole!

Matilde è fortunata ad avere una madre così incredibile, con la quale condivide una somiglianza straordinaria. Ha sempre avuto un forte legame con i suoi genitori e la scomparsa del padre, una decina di anni fa, è stata un colpo devastante per lei.

La vera identità di Gioli è in realtà “Lojacono”, il nome preso dall’amato padre Stefano, originario della Puglia. Ha deciso di assumere il cognome della madre Francesca come nome d’arte e lo porta con orgoglio e passione.

Matilde ha raccontato con entusiasmo la storia del profondo amore dei suoi genitori e ha confessato di essere alla ricerca di un partner che ne emulasse l’esempio. Sembra che abbia finalmente trovato il suo partner.

Gioli ha perso tragicamente il suo amato padre nel 2013, dopo una dura battaglia contro un tumore al cervello. Da allora, la giovane ragazza si è assunta la responsabilità di essere il principale fornitore della sua famiglia, facendo tutto il possibile per sostenere la madre e prendersi cura dei suoi tre fratelli più piccoli. Chi è la madre di Matilde? Le due sono state fotografate insieme sul suo profilo: ecco cosa sappiamo.

Lei, Matilde Gioli, ha mai avuto il piacere di osservare la bellezza della nostra amata mamma Francesca? La sua presenza è pura e rinfrescante come due gocce d’acqua!

La signora Francesca, l’amata madre dell’attrice, ha origini toscane ed è stata un genitore incredibilmente devoto, anche quando i suoi figli erano più giovani. Ha sacrificato le sue aspirazioni di carriera, nonostante abbia conseguito tre lauree, per crescere la sua famiglia.

Mamma Franci, come Matilde la chiama affettuosamente, è una donna straordinariamente intelligente e bella. I due sono stati immortalati in una foto insieme su una barca al Lido di Venezia, probabilmente in occasione della Mostra del Cinema. Con i suoi capelli brizzolati e il suo stile classico, mamma Franci è la copia sputata della sua splendida figlia.

È un enigma, non è presente sui social media, ma sappiamo che lei e il marito Stefano hanno creato una bella famiglia con i figli Matilde, Filippo, Francesco ed Eugenia. Il marito era un dentista e lei in passato ha confessato apertamente il suo desiderio di studiare medicina. Che meraviglia!

Ma è stata spinta a intraprendere un percorso diverso, laureandosi in Filosofia a Milano e intraprendendo inaspettatamente la carriera di attrice. A riconoscere il suo potenziale è stato Paolo Virzì, che l’ha scritturata nel suo film “Il capitale umano” nel 2013. Oggi è grata per il successo ottenuto nella fiction Doc – Nelle tue mani e non vede l’ora di riprendere il suo ruolo nella prossima stagione.