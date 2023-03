Chi è Franco Godi? Età, moglie, figli e biografia

Franco Godi è nato a Milano il 10 giugno 1940 e attualmente ha 82 anni. È un affermato musicista, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore discografico.

La vita personale di Franco Godi è molto riservata e non sono disponibili informazioni sul suo stato di coppia. Non è noto se sia sposato o abbia figli.

Biografia

Nato a Milano, si è formato a Prato e a Firenze prima di trasferirsi all’Antella nel 1984, dove ha risieduto per quasi quattro decenni.

Godi è noto per aver composto le musiche di numerosi e famosi spot pubblicitari di Carosello. Viene spesso chiamato “Mr. Jingle”. Inoltre, ha composto la fiaba musicale “Susanna in viaggio verso la luna” con Susanna, testimonial dei formaggi Invernizzi, e altre canzoni per spot pubblicitari rivolti ai bambini.

Ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di stimati registi italiani e internazionali, tra cui i fratelli Taviani, Giuliano Montaldo, Gillo Pontecorvo, Ermanno Olmi, Richard Lester, Vittorio De Sica, Gabriele Salvatores e Renzo Martinelli.

Nel 1976 fonda l’etichetta discografica Best Sound e produce musica per diversi artisti, come i Gemelli DiVersi, gli Articolo 31 e lo Space One. Inoltre, ha composto le sigle di diversi programmi televisivi, tra cui Domenica in, Parola mia di Luciano Rispoli, Il mercato del sabato, Unomattina, La grande corsa, Una grande occasione e Verissimo. Ha scritto anche le musiche per la fiction Don Tonino ed è apparso nel film Senza filtro del 2001, diretto da Mimmo Raimondi, al fianco di DJ Albertino e Articolo 31.

A Franco Godi si deve la scoperta di Drusilla Foer mentre era direttore artistico del Politeama di Prato. La sua ammirazione per lei lo ha portato a passare dalla produzione di gruppi musicali alla gestione esclusiva della sua carriera. Attualmente Godi è il direttore artistico degli spettacoli di Drusilla ed è coautore della canzone presentata al Festival di Sanremo 2022.