Chi è Gabriele Costanzo figlio di Maria De Filippi e Maurizio?

Nonostante abbia scelto di stare lontano dai riflettori, non tutti sanno chi sia Gabriele Costanzo. Ma è l’uomo più importante per Maria De Filippi. Scopriamo di più su di lui!

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo della regina Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. Lavora dietro le quinte di Uomini e Donne, lontano da occhi indiscreti.

La sua decisione è stata semplice: non voleva cavalcare il successo dei genitori, ma voleva crescere da solo, lontano dai riflettori del gossip. Tuttavia, il suo nome viene ancora citato spesso sulla stampa e online. Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su di lui…

Chi è Gabriele Costanzo?

Alto, moro e sempre curato, ha ereditato la personalità garrula della madre e il suo atteggiamento spensierato nei confronti della vita.

Gabriele Costanzo è stato adottato dalla conduttrice e dal marito Maurizio Costanzo nel 2004. A quel punto il figlio adottivo della coppia aveva solo 12 anni e la sua esistenza sarebbe cambiata per sempre.

Della sua biografia e della sua vita privata, che non traspare quasi mai, sappiamo poco. Anche perché nel tempo ha reso privato il suo profilo Instagram. All’occhio delle telecamere appare timido, ma in realtà è un ragazzo socievole e solare (come lo descrive la madre Maria). Lavora al fianco dei genitori, negli studi delle trasmissioni che hanno reso immortale la loro fama.

Lavora presso la Fascino, la casa di produzione creata dalla De Filippi e da Costanzo, e fa parte della redazione del dating show U&D.

“Gabriele è una bella persona”, ha spiegato la De Filippi, intervistata da Costanzo, “è un ragazzo perbene, è onesto, è pulito, questi complimenti li sente ora per la prima volta.

Gabriele Costanzo: vita privata

Gabriele Costanzo tiene alla sua privacy ed è determinato a preservare la riservatezza della sua vita sentimentale. Tuttavia, ha una forte anima social e nel corso degli anni ha condiviso scatti solo con gli amici più stretti, rendendo privato il suo profilo.

Nel 2019 ha trovato la sua anima gemella, Francesca Quattrini, quando alcune foto sono state scattate e pubblicate dal settimanale Chi. I due vivono a Roma.

Chi è Francesca Quattrini, la fidanzata di Gabriele Costanzo?

La data di nascita di Francesca Quattrini non è attualmente nota, ma in base alle informazioni fornite sul suo profilo Instagram privato, ha 22 anni (nata nel 1997 o 1998).

Non ci sono molte informazioni disponibili su di lei. Si sa che ha studiato all’estero e ha frequentato lo IED, Istituto Europeo di Design. È considerata anche bella.

Gabriele Costanzo: curiosità

Gabriele Costanzo, adottato da Maurizio Costanzo, ha trascorso le vacanze in famiglia ad Ansedonia. Raramente appaiono sue foto sullo yacht dei genitori. Come riporta DiLei, Maurizio Costanzo lo ha introdotto nel mondo del giornalismo, insegnandogli i trucchi del mestiere.

Maria De Filippi, come raccontato al Corriere, è stata una madre piuttosto invadente durante l’adolescenza del figlio. Un giorno sarebbe andata su tutte le furie scoprendo una piccola bugia: invece di studiare con un amico, pare che lui le facesse la corte. “Allora ho chiesto alla signora che vive con noi cosa facesse ogni volta che tornava a casa da scuola con il suo compagno, e lei mi ha risposto: ‘Stanno tutto il giorno in bagno, con le candele…’. Sono andata fuori di testa”.