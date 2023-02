Chi è Gabriella compagna di Gerry Scotti? Età, lavoro e figli

Gerry Scotti è uno dei personaggi dello spettacolo italiano più amati dal pubblico. Simpatico, educato, gentile e professionale, entra ogni sera nelle case di milioni di telespettatori grazie ai quiz show di Canale 5 di cui è stato protagonista nel tempo. La sua carriera è iniziata in radio: “Mi sembrava il massimo. Sono 30 anni che ascoltiamo Linus: se non avessi preso la mia strada, oggi ascoltereste lui e me, perché era quello che volevo fare, la radio”, racconta oggi il conduttore in un’intervista al Corriere. Nell’intervista parla anche della sua vita privata accanto alle tappe principali della sua carriera professionale.

Dal 2011 Gerry Scotti ha una relazione con l’architetto Gabriella Perino. È molto innamorato di lei e stanno insieme da dieci anni. Tuttavia, non ha intenzione di sposarla. Ha scherzato dicendo che il motivo per cui non l’ha ancora sposata è che stanno ancora studiando l’idea. Sa che ha bisogno di una donna come lei nella sua vita, una persona paziente e comprensiva.

Gerry Scotti è passato dal divorzio alla “famiglia allargata”.

Nel 1991 Gerry Scotti ha sposato Patrizia Grosso e insieme hanno avuto un figlio, Edoardo. Tuttavia, il matrimonio è finito e Scotti ha vissuto due dolorosi lutti. Lentamente ma inesorabilmente, ha ricostruito la sua vita e ha ritrovato la felicità. “A quarant’anni sono morti i miei genitori e ho divorziato”, racconta. “È stato come se tutte le statuine di un presepe avessero improvvisamente preso fuoco, rappresentando il mio concetto di famiglia. Ma con l’aiuto dei miei amici, di mio figlio e della famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito ad andare avanti e a sostenere i valori in cui credo”.

Edoardo ha reso Gerry nonno di Virgina, una bambina che adora e che presto avrà un fratellino. Gerry ha una famiglia numerosa e “allargata” che comprende anche i figli della sua compagna Gabriella, che ama moltissimo: “A gennaio Edoardo mi renderà di nuovo nonno e sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna: Sono il rompiscatole che dice loro di spegnere la luce o di non far scorrere l’acqua in casa. Ormai sono grandi, ma quante notti sono rimasto sveglio ad aspettare che l’uno o l’altro tornasse a casa… Sono la mia ancora di salvezza, mi fanno sentire un uomo vivo e una persona comune”.

Gabriella Perino è la compagna riservata di Gerry Scotti.

Sono pochissime le informazioni disponibili su Gabriella Perino, una donna molto riservata che da dieci anni è accanto a Gerry Scotti. Non ha una pagina sui social media e non si vedono foto con il suo compagno sulla pagina social media del conduttore, seguita da quasi un milione di follower. Di lei si sa che è un architetto di professione e che il loro incontro risale a diversi anni prima del matrimonio con Patrizia Grosso. Dopo il divorzio, i due sono tornati a frequentarsi per via dei figli che frequentano la stessa scuola.