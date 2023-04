Chi è Gabriella Pession? Età, marito, vita privata, carriera e curiosità sull’attrice

Gabriella Pession è nota per le sue notevoli capacità recitative ed è ampiamente riconosciuta come una delle attrici più affermate dell’industria cinematografica e televisiva italiana.

Nata il 2 novembre 1977 a Daytona Beach, in Florida, da genitori italiani, Gabriella Pession è un individuo di notevole pedigree.

Dopo aver subito un infortunio al piede sinistro, Gabriella ha preso la coraggiosa decisione di cambiare carriera e di intraprendere un percorso di studi superiori, laureandosi in filosofia. In seguito, ha avuto la fortuna di partecipare a diversi servizi fotografici e spot pubblicitari, mettendo in mostra la sua naturale bellezza e grazia.

Nel 1997 debutta in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e due anni dopo, nel 1999, riprende il suo ruolo in Il pesce innamorato.

Nel 1999, Gabriella lascia Milano per seguire le sue aspirazioni e si trasferisce a Roma, dove ottiene il ruolo di Carolina d’Asburgo in Ferdinando e Carolina.

Ha acquisito una grande notorietà, bilanciando il suo tempo tra spettacoli teatrali e televisione, ma la sua vera svolta è arrivata nel 2004 con il ruolo di Elisa Deodato nella serie televisiva di successo Pride, e dal 2005 al 2007 come Vittoria Mari in Capri.

Nel 2009 ha avuto l’onore di condurre la terza serata del Festival di Sanremo con Paolo Bonolis. Nel 2011, poi, ha fatto la sua apparizione nella popolare serie televisiva Rossella.

Compie diversi viaggi negli Stati Uniti, dove interpreta Cinzia nella celebre sitcom americana Wilfred.

Nel 2012, Eva Vittoria ha partecipato alla serie di successo Crossing Lines al fianco del leggendario Donald Sutherland. È in questo show che Eva ha avuto il piacere di conoscere il suo futuro marito, l’attore irlandese Richard Flood, che ha poi sposato nel 2016.

Nel 2017 ha fatto un ritorno trionfale alla televisione italiana con l’avvincente ed emozionante serie La porta rossa, dove interpreta il personaggio di Anna Mayer.