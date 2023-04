Chi è Gaia Tortora sorella di Silvia Tortora e figlia di Enzo Tortora

Ecco tutto ciò che è interessante conoscere sulla rinomata giornalista e presentatrice Gaia Tortora, dalla sua professione alla sfera personale.

Gaia Tortora, celebre giornalista e conduttrice televisiva, è figlia del noto presentatore Enzo Tortora e sorella di Silvia, anch’essa giornalista. Esploriamo maggiori dettagli sulla sua vita e carriera, insieme a qualche curiosità.

Chi è Gaia Tortora: biografia e percorso professionale

Nata il 24 aprile 1969 a Roma (con il segno zodiacale del Toro), Gaia Tortora è una giornalista che ha lavorato presso Teleroma 56, successivamente a Telemontecarlo e Cinquestelle. Nel 1998 è entrata a far parte del team del telegiornale INN e dal 2003 ha collaborato con AndKronos. Nel 2005 ha esordito come presentatrice nel programma Omnibus e in seguito è diventata una delle conduttrici principali e responsabile della redazione politica di TG La7. Nel 2014 è stata nominata vicedirettrice del TG e, nel 2015, è ritornata alla guida di Omnibus.

Gaia Tortora: la sfera personale

La giornalista è figlia del presentatore Enzo Tortora e della sua seconda moglie, Miranda Fantacci. Aveva una sorella anch’essa giornalista, Silvia Tortora, scomparsa il 10 gennaio 2022 dopo aver lottato contro una grave malattia tenuta nascosta fino alla sua dipartita. Gaia e sua sorella erano molto unite e insieme avevano affrontato il complesso processo giudiziario che aveva coinvolto il padre Enzo Tortora (condannato per traffico di droga e associazione camorristica, poi assolto).

“Ti sei addormentata e io penso che tu abbia deciso di lasciarci liberi e di liberare te stessa da una condizione che non avresti voluto vivere. Sono tornata a casa con una strana serenità perché ho capito solo dopo, che prendendomi cura di te domenica pomeriggio mi hai fatto ancora di più comprendere cosa volesse dire essere in quella situazione. Ce lo eravamo dette in tempi non sospetti. (…) Sono contenta di averti vissuto questo anno forse come non mai sorellona”, ha scritto Gaia Tortora nel suo commosso messaggio d’addio alla sorella, condiviso sui social.

Gaia Tortora ha due figlie, ma non si sa se abbia una relazione sentimentale. La giornalista ha sempre scelto di preservare la sua privacy, ma si sa che vive a Roma.

Gaia Tortora: alcuni fatti interessanti

Possiede un cane di nome Viszla, al quale è molto affezionata e che appare spesso nelle sue foto su Instagram.

Ama passare il tempo libero all’aperto e in compagnia dei suoi amici.

Considerava Piero Angelo, grande amico di suo padre Enzo Tortora, come una figura paterna per lei.