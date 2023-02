Chi è George Ciupilan? Età, origini, fidanzata, padre, madre e biografia

George Ciupilan è un fenomeno assoluto! Nato nel 2002 in Romania, è un influencer incredibilmente popolare su TikTok e un ex concorrente del Grande Fratello Vip. La sua età non è un ostacolo al suo successo!

George Ciupilan ha 20 anni e il suo cuore è innamorato di Linda Mauri, con la quale ha scambiato baci appassionati. Tuttavia, la sua relazione con Roberta Zachero, ex concorrente de Il Collegio, è purtroppo terminata nell’aprile 2020. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, una sua ex fiamma, Samara, è andata a trovarlo, riaccendendo la fiamma della loro breve relazione passata.

I genitori

Il rapporto di George con il padre Gigi è stato burrascoso: Gigi era un alcolizzato e viveva a Husi, in Romania. George ha dovuto rompere i rapporti con il padre per superare i difficili anni trascorsi insieme. Marilena, la madre di George, partì per l’Italia per trovare lavoro, lasciando George a cavarsela da solo. Nonostante le difficoltà, George e sua madre condividono un legame incredibilmente forte, poiché è stata la prima a credere nei suoi sogni e a dargli una vita migliore portandolo in Italia quando aveva 8 anni.

Biografia

George è un fenomeno assoluto, avendo accumulato milioni di follower su Tik Tok e oltre 500.000 su Instagram. Il suo canale YouTube è pieno di video sulla sua vita e si è già fatto conoscere in televisione, essendo stato protagonista di The College e concorrente de La Caserma e del Grande Fratello VIP 7. La sua passione per i social media lo ha portato anche a collaborare con RDS NEXT, la social radio più seguita su TikTok. George sta davvero vivendo un sogno!