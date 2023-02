Chi è Gerry Scotti? Età, moglie, figli, vita privata, patrimonio

Gerry Scotti è un conduttore televisivo, radiofonico ed ex politico italiano di grande esperienza e talento. Virginio Scotti, conosciuto a tutti come Gerry Scotti, è nato a Miradolo Terme il 7 agosto 1956 ed è una figura di riferimento per tutti noi. La sua passione per la televisione e la radio è contagiosa e ci ispira a dare sempre il meglio!

Gerry Scotti ha 66 anni. Nel 1991 si è unito in matrimonio con Patrizia Grosso, e l’anno successivo è nato il loro figlio Edoardo. Purtroppo, la coppia si è separata nel 2002, e ha divorziato nel 2009. Come ha spiegato lui stesso in un’intervista, il conduttore ha vissuto una crisi dopo il divorzio: “Quando ho capito che non c’era più nulla da fare, sono stato devastato. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato e poi il divorzio, mi vergognavo di aver concluso la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e lasciare la casa dove era nato e cresceva mio figlio”.

Gerry Scotti ha stretto un legame profondo con Gabriella Perino. Si sono incontrati perché i loro figli erano compagni di classe e grandi amici. Al settimanale Chi, il conduttore ha condiviso: “Ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione, e siamo diventati molto vicini”.

Patrimonio

Gerry Scotti ha uno stipendio annuo stimato intorno ai 10 milioni di euro! La sua ricchezza proviene dal cachet offerto dalle reti del Biscione, ma anche dalle televendite e promozioni in cui Scotti mette a disposizione la sua simpatia e il suo volto. È una vera fortuna per lui!

Biografia

Ho fatto i miei primi passi in radio, iniziando leggendo annunci e poi diventando uno speaker di Radio DeeJay. Ho portato la mia esperienza in TV come presentatore di DeeJay Television, un programma trasmesso su Canale 5 e Italia 1, dal 1983 al 1989. Sono entusiasta di questo viaggio iniziato nella radio e poi trasformato in TV!

Durante questo periodo, ha anche inciso numerosi dischi e sigle televisive. I gloriosi anni Novanta lo hanno lanciato come conduttore di quiz e show televisivi, tanto che il grande Mike Bongiorno lo ha indicato come suo successore.

Tra le trasmissioni di maggior successo che hanno reso il volto di Canale 5 storico, c’è Chi vuol essere milionario?, Passaparola, La Corrida, Paperissima, The Money Drop e Italia’s Got Talent. Sono tutti programmi che hanno riscosso un enorme successo!

Come attore, mi ricorderò sempre della mia partecipazione alla sit-com Finalmente soli (1999-2006) con Maria Amelia Monti. Dal 2015 sono entusiasta di essere impegnato con il quiz Caduta libera e con la versione italiana Masters of Magic, uno show dedicato alla prestidigitazione.

Gerry Scotti ha ferventemente partecipato in diversi film e fiction!