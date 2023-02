Chi è Gianfelice Imparato, Procuratore capo Marcello in “Sei Donne – il mistero di Leila”: età, carriera

Gianfelice Imparato è uno degli attori che appariranno nella nuova fiction di Rai 1 intitolata “Sei donne – Il mistero di Leila”. Imparato è un volto noto della televisione, avendo interpretato negli anni molti ruoli di rilievo in film e serie tv.

Un vero artista completo che all’interno della nuova miniserie Rai vestirà i panni del Procuratore Capo Marcello. Una vera e propria novità ricca di grandi colpi di scena, sorprese ed eventi che terranno lo spettatore con il fiato sospeso.

In attesa dei primi due episodi che andranno in onda questa sera alle 21.20, diamo un’occhiata più da vicino al grande attore Gianfelice. Scopriamo la sua età, la sua biografia, la sua carriera e alcuni fatti meno noti della sua vita privata.

Gianfelice Imparato è un attore, regista e sceneggiatore italiano. È apparso in oltre cinquanta film e spettacoli televisivi. Imparato è nato a Napoli, Italia. Ha tre figli.

Gianfelice Imparato è nato a Castellammare di Stabia nel 1956. È un attore napoletano di grande talento con una carriera più che decennale. Ha partecipato alla produzione di molti film e fiction, assumendo spesso il ruolo di protagonista.

Il suo debutto come attore è avvenuto nel 1976, ma ha lavorato anche con registi famosi come Marco Bellocchio, Ettore Scola, Mario Monicelli, Nanni Loy e Nanni Moretti.

Il lavoro più recente di Gianfelice è “I Bastardi di Pizzofalcone”, una serie televisiva andata in onda sull’emittente Rai 1 che ha raccolto milioni di consensi nel 2017. In questa serie tv, Gianfelice interpreta il ruolo di Pisanelli, un consulente molto importante per il commissariato e per tutti i suoi ex colleghi, ma anche lui nasconde dei segreti molto importanti.

Pur avendo provato a cercare informazioni sulla vita privata dell’attore, non siamo riusciti a trovare nessuna intervista pubblicata che lasciasse intendere un matrimonio o una famiglia. Pertanto, la vita privata di Gianfelice rimane un mistero per tutti i suoi fan.