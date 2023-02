Chi è Gianluca Grignani? Età, moglie, figli, canzone “Quando ti manca il fiato”, Sanremo 2023 e biografia

Con una passione traboccante, Gianluca Grignani è nato a Milano il 7 aprile 1972. È un incredibile cantautore e chitarrista.

Gianluca Grignani età, moglie, figli

Gianluca Grignani, appassionato 50enne, ha sposato la fotografa Francesca Dall’Olio nel 1996. Anche se i motivi non sono ancora stati resi noti, i due si sono separati nel 2020. Durante il matrimonio sono nati quattro bellissimi figli: Ginevra, la primogenita nel 2004, a cui il rocker ha dedicato la canzone Bambina dallo spazio. Seguono Giselle (2008), Joshua (2009) e Jonah.

Riguardo al suo divorzio, Grignani ha raccontato a Verissimo con fervore:

Nonostante la fine della relazione con la mia ex non sia stata un’esperienza facile, io e i miei figli stiamo bene. Forse non sono stato il miglior marito, ma sono sempre stato onesto. Dovevo andare avanti per il bene dei miei figli e per fortuna lei mi ha dato la libertà di farlo.

Biografia

Dopo aver studiato con Franco Mussida, il fondatore della PFM, al Centro Professione Musica, la carriera dell’artista inizia a decollare. La sua vita cambia quando incontra i produttori Vince Tempera e Massimo Luca, che gli aprono le porte delle grandi case discografiche. Nel 1994 la PolyGram lo mette sotto contratto e lo porta a Sanremo Giovani con il brano La mia storia tra le dita. Pochi mesi dopo, arriva al Festival, tra le Nuove Proposte, con il brano Destinazione Paradiso – e il riscontro è incredibile!

Nel 1999, Grignani torna al Festival di Sanremo con “Il giorno perfetto”, brano elettrizzante che dà il nome alla sua prima compilation di amatissimi successi. Viene pubblicata la straordinaria “The Best”, con interpretazioni acustiche e dal vivo dei suoi brani più famosi.

Dopo due anni, Grignani torna a Sanremo con “Lacrime di luna”, preludio dell’album record Uguali e diversi. La hit estiva “L’aiuola” è un brano gioioso, ironico e di facile ascolto che ha portato l’album in vetta alle classifiche!

Discografia

1995 – Destinazione Paradiso

1996 – La fabbrica di plastica

1998 – Campi di popcorn

1999 – Il giorno perfetto

2000 – Galleggiando su un sogno!

2002 – Uguali e diversi

2003 – Succo di vita

2005 – Il monarca del nulla! Sono così appassionata di questo anno epocale: è stato davvero un periodo rivoluzionario per tutti noi!

Nel 2008, facciamo insieme una passeggiata al sole! Abbracciamo il calore del sole e sentiamo i suoi raggi sulla nostra pelle. Godiamoci la bellezza della natura e la gioia di essere vivi!

2010 – Romantic Rock Show

2011 – Natura umana

2014 – A volte esagero