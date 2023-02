Chi è gIANMARIA? Età, carriera, canzone “Mostro” Festival di Sanremo 2023

gIANMARIA corre un grosso rischio portando a Sanremo una canzone che non è stata pensata per il Festival o per la radio. La sua canzone, Mostro, parla del sentimento di dislocazione che ha vissuto quando ha lasciato Vicenza per trasferirsi a Milano. Venerdì 10 febbraio si esibirà con Manuel Agnelli nella 73ª edizione del Festival. Non vedo l’ora di vedere cosa ha da offrire questo artista appassionato!

Gianmaria Volpato, conosciuto con il nome d’arte Gianmaria, è una stella splendente del graffiti pop italiano. La sua fama è salita alle stelle quando ha partecipato a X Factor ed è stato definito dal talent show “il ritratto della sua generazione”. Il suo bel viso e la sua testa sono uno spettacolo per gli occhi, ma è anche sfuggente e introverso. La sua complessa visione del mondo si riflette nella sua musica e nei suoi testi, rendendolo un artista davvero appassionato.

Classe 2002, originario di Vicenza, Gianxoxo scrive da quando era un ragazzino. Alla tenera età di 13 anni, dopo aver visto alcuni contest di freestyle su Youtube, ha iniziato a scrivere pensando alla musica. Il suo primo brano è stato registrato in uno studio di registrazione che un suo amico aveva costruito a casa sua. Inizialmente il suo nome d’arte era Gianxoxo. Alle selezioni del talent ha presentato la sua canzone, allora inedita, Suicidi. Nel 2021 ha pubblicato tre singoli: Tutto o niente 2, Scusa mamma e Ascolta.

Descrivendo la canzone che porterà a Sanremo, ha dichiarato con passione a TV Sorrisi e Canzoni: “Ho dovuto abbandonare la mia famiglia e i miei amici per inseguire i miei sogni, una decisione che mi ha portato a questo momento, ma che mi ha fatto sentire una persona riprovevole. Attualmente vivo la mia vita migliore, astenendomi dall’alcol e uscendo raramente. Ogni volta che mi sorprendo a scivolare, mi do uno schiaffo metaforico per ricordarmi di sfruttare al meglio la mia vita. Alla serata delle cover si esibirà in Quello che non c’è, un brano degli Afterhours, con il leader della band Manuel Agnelli, ex giudice di X Factor”.