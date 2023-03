Chi è Gianni Brezza? causa morte, malattia, figli e biografia

Indagando sulla vita di Gianni Brezza, ballerino ed ex marito di Loretta Goggi, cerchiamo di scoprire le cause della sua morte, le eventuali malattie, se ha avuto figli e una biografia completa.

Sono state svelate le cause della morte, le malattie, i figli e la biografia dell’ex marito di Loretta Goggi, Gianni Brezza.

Gianni Brezza è nato il 9 novembre 1937 a Pola, in Croazia, ed è morto il 5 aprile 2011 a Roma all’età di 73 anni a causa di un grave tumore al colon. L’ex ballerino e coniuge di Loretta Goggi riposa nel cimitero di Prima Porta a Roma.

In seguito all’esodo istriano, un trasferimento forzato di persone dopo la Seconda Guerra Mondiale, si trasferì con la famiglia a La Spezia, in Italia. Dopo la perdita dei genitori, seguì la sua passione per il mare e si arruolò in Marina. Durante il servizio, viene scelto dal regista Francesco De Robertis, insieme ad altri colleghi di corso, per debuttare come attore sul grande schermo nel 1958 per il ruolo nel film Ragazzi della marina.

Negli anni ’60 inizia la sua carriera professionale come primo ballerino del corpo di ballo della RAI. Diventa poi conduttore dei programmi televisivi Canzonissima, Studio Uno e Milleluci. Ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei nomi più influenti della televisione italiana, come l’ex moglie Loretta Goggi (con cui ha collaborato in progetti teatrali e televisivi), Mina, Lola Falana, Raffaella Carrà, Sandra Mondaini e Sylvie Vartan.

A causa di problemi di salute, è stato costretto ad abbandonare la carriera di coreografo e regista nel settore della danza.

La causa della sua morte

Gianni Brezza e Loretta Goggi vivevano insieme da oltre 40 anni prima di sposarsi nel 2008. Gianni era già stato sposato in precedenza ed era padre di tre figli, ma la coppia non ha avuto figli insieme.

Purtroppo Gianni è morto all’età di 74 anni a causa di complicazioni dovute a un cancro al colon.