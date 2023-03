Chi è Gianni Brezza marito di Loretta Goggi? Età morte, lavoro e figli

Gianni Brezza è stato un famoso ballerino e attore italiano, nato a Pola, in Croazia, nel 1937 con il vero cognome di Brezach. Fin da piccolo, Brezza nutriva una grande passione per il mare, tanto che si arruolò nella Marina Militare per servire come membro dell’equipaggio. Durante il suo periodo di servizio, Brezza venne scelto dal regista Francesco De Roberti come attore per il film “Ragazze della marina” del 1958. Questa esperienza gli permise di scoprire la sua vocazione nel mondo dello spettacolo, che lo portò poi ad esibirsi come ballerino e attore in vari spettacoli di varietà serali della Rai negli anni Sessanta e Settanta.

Tuttavia, la vita di Brezza è stata anche segnata dalla sua relazione professionale e sentimentale con la showgirl Loretta Goggi. I due si incontrarono nel 1979, durante le riprese di Fantastico. In quel periodo, Brezza era ancora sposato con la sua prima moglie ed era molto più grande di Loretta Goggi, che aveva solo 27 anni quando iniziarono a lavorare insieme.

Nonostante la grande differenza d’età, Brezza e Goggi si innamorarono l’uno dell’altra, e la loro relazione durò per molti anni. Durante un’intervista, Loretta Goggi raccontò un aneddoto molto carino della loro prima uscita insieme. Brezza la invitò a fare un giro per Milano, e durante il viaggio le chiese se avesse una storia. Loretta rispose che sì, ma che non l’aveva ancora chiusa come avrebbe voluto. A quel punto, Brezza fermò l’auto e disse: “Se una donna non posso averla tutta per me, non la voglio”. Fu un gesto romantico che dimostrò l’amore e la dedizione di Brezza per Loretta.

La storia d’amore tra Gianni Brezza e Loretta Goggi è stata una delle più belle e appassionate del mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la loro differenza d’età, i due artisti hanno dimostrato che l’amore non ha età, e che quando due persone si amano veramente, nulla può fermarle. Oggi, Gianni Brezza non c’è più, ma il suo ricordo e la sua arte continuano ad essere presenti nella cultura e nella memoria collettiva degli italiani.

Il rapporto tra Gianni Brezza e Loretta Goggi è stato una delle storie d’amore più complesse dello spettacolo italiano. In una recente apparizione televisiva su Canale 5, Loretta ha raccontato che all’inizio non c’era una scintilla immediata tra loro. Ci fu un po’ di amore e un po’ di odio, ma alla fine l’amore ha trionfato. Gianni era molto più grande di Loretta, ma ciò nonostante, la loro relazione era credibile agli occhi del pubblico.

Il primo appuntamento tra i due non è stato dei più romantici. Gianni, alla guida della sua auto, ha chiesto a Loretta della sua vita privata. Lei gli ha detto di avere una storia in corso e che non era ancora stata chiusa come avrebbe voluto. A quel punto, Gianni si è fermato sulla strada, ha aperto la porta e le ha detto che, se non poteva avere una donna tutta per sé, allora non la voleva affatto. Sembrava la fine della loro relazione, ma in realtà era solo l’inizio.

Da quel momento in poi, i due non si sono più lasciati. Gianni ha abbandonato la sua vita precedente per stare con Loretta, e la loro relazione si è rafforzata con il passare degli anni. Infatti, dopo quasi trent’anni insieme, nel 2008 hanno deciso di sposarsi. Purtroppo, Gianni è morto dieci anni fa, ma per Loretta la sua presenza è ancora viva nella sua vita quotidiana. Infatti, la Goggi ha affermato di sentirsi sempre vicino a lui, nonostante la sua scomparsa.