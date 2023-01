Chi è Gina Lollobrigida? Causa morte, età, marito, figli e compagno

L’impareggiabile Lollo, Gina Lollobrigida di Subiaco, è nota come una delle stelle più brillanti degli anni Cinquanta e Sessanta. Il suo innegabile carisma ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e le è valso il titolo di sex symbol globale. I suoi successi sono ulteriormente evidenziati dai numerosi premi ricevuti, come due Nastri d’Argento, sette David di Donatello e un Golden Globe, che ne consolidano l’eredità di vera icona.

La carriera di Gina Lollobrigida è caratterizzata da un notevole successo che continua a premiarla ancora oggi. Sfortunatamente, il suo nome è spesso sulle prime pagine dei giornali a causa dei rapporti tesi con la sua famiglia e della disputa legale con l’uomo d’affari catalano che l’avrebbe convinta con l’inganno a sposarsi. Questo caso è stato documentato nello spettacolo Un giorno in pretura.

L’incredibile Gina Lollobrigida – una vita di passioni e avventure, a partire dalla sua infanzia e dai primi passi nel mondo della moda!

Gina Lollobrigida nasce in una famiglia benestante a Subiaco, Roma, il 4 luglio 1927 dagli amati genitori Giovanni Lollobrigida e Giuseppina Mercuri. Sfortunatamente, la loro fortuna fu portata via quando la loro casa fu distrutta da un bombardamento anglo-americano. Per mantenersi, Gina si trasferisce a Roma e inizia gli studi di belle arti. Decisa a farsi strada, vende le sue caricature con lo pseudonimo di Diana Loris.

La celebrità arriva nel ’47, quando un amico la convince a partecipare a Miss Roma. L’aspirante diva ottenne il secondo posto e fu invitata a partecipare alle finali di Miss Italia grazie alla sua nuova fama. Purtroppo, ottenne solo il terzo posto nella kermesse.

Appassionata, Gina Lollobrigida ha dedicato la sua vita ai suoi mariti e a suo figlio!

Gina Lollobrigida aveva un fascino innegabile che attirava molti ammiratori, ma fu Milko Skofic a catturare veramente il suo cuore. Quando il medico sloveno e l’attrice si incontrarono negli anni ’40, si creò un legame profondo che li portò a sposarsi nel 1949. Otto anni dopo, la coppia accolse nella propria vita l’amato figlio Andrea Milko Skofic. Purtroppo la relazione non durò e i due divorziarono nel 1971.

Nel 2006, Gina Lollobrigida ha dichiarato con gioia alla rivista Hola! di essere in procinto di sposarsi. Ha tenuto segreta la sua storia d’amore con Javier Rigau per oltre due decenni, in parte a causa dei 34 anni di differenza d’età che li separavano. Purtroppo il matrimonio non è mai stato celebrato ufficialmente, ma nel 2011 El Mundo ha rivelato che Lollobrigida e Rigau si erano sposati segretamente l’anno precedente. Nonostante non ci fossero prove dell’unione nel registro civile.