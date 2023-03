Chi è Ginevra Pisani fidanzata di Alessio Vassallo? Età, carriera, foto e Instagram

Esploriamo ulteriormente la vita di Ginevra Pisani, la fidanzata dell’attore Alessio Vassallo

Ginevra Pisani è una giovane e talentuosa modella e personaggio televisivo, nata a Napoli nel 1998. Ha iniziato a interessarsi alla moda a soli 14 anni e ha fatto il suo debutto televisivo come corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha iniziato una relazione con il tronista Claudio D’Angelo, durata per ben 3 anni fuori dal programma. Dopo questa esperienza, Ginevra è diventata ancora più popolare grazie al suo ruolo di Professoressa nello show di successo “L’Eredità” su Rai 1.

Attualmente, Ginevra sta vivendo una relazione con l’attore Alessio Vassallo, originario di Palermo e noto per le sue interpretazioni in diverse serie TV di successo come “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Squadra Antimafia Palermo Oggi 2”, “I Borgia” e “Il Giovane Montalbano”. Alessio è anche protagonista della nuova fiction “Sei donne – Il mistero di Leila”, dove interpreta un ispettore.

Ginevra è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 314 mila followers. La modella condivide con i suoi seguaci momenti della sua vita privata e del suo lavoro, offrendo uno sguardo alla sua vita quotidiana e ai suoi interessi.

In sintesi, Ginevra Pisani è una giovane donna talentuosa e ambiziosa, che ha saputo cavalcare l’onda del successo e costruirsi una solida carriera nella moda e nella televisione. La sua relazione con Alessio Vassallo e la sua attività sui social media la rendono una figura pubblica di spicco e un esempio di forza e determinazione per i suoi fan.