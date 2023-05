Chi è Giocomo Greggio figlio di Ezio Greggio? Età, lavoro, moglie e figli

Il 7 maggio il conduttore Ezio Greggio ha assistito alle nozze del figlio maggiore Giacomo con la fidanzata Shereen Doummar. In un accorato post su Instagram, Greggio ha condiviso una sua foto con i due figli, Giacomo e Gabriel, e ha fatto gli auguri agli sposi. Ha scritto: “Oggi segna un giorno che sarà ricordato per tutta la vita. Vi auguro una vita di felicità, Giacomo e Shereen”.

Giacomo Greggio è il primogenito di Ezio Greggio e della spagnola Isabel Bengochea, sposata per due decenni con il celebre conduttore di Striscia la Notizia.

Giacomo Greggio è il figlio di Ezio Greggio e Isabel Bengochea, con cui Greggio è stato sposato per due decenni. Ha un fratello minore di nome Gabriele, nato dall’unione tra il conduttore televisivo e la spagnola.

I due fratelli danno priorità alla loro privacy, come la madre, e sostengono le decisioni del padre, anche quelle di natura emotiva. Inoltre, hanno un rapporto positivo con l’attuale compagna del padre, Romina Pierdomenico, che ha 28 anni, la stessa età dei due fratelli.

Giacomo Greggio presenta tratti simili al padre e un comportamento che ricorda quello della madre.

Giacomo è simile al padre e al fratello Gabriele in termini di personalità, mostrando tratti timidi e introversi. I suoi account sui social media sono generalmente privati, ad eccezione del suo profilo LinkedIn che fornisce informazioni sulla sua vita professionale.

Nel 2013 ha co-fondato EcoSweep, una società di servizi con sede a Monaco. Dal 2015 si trova a Londra, dove lavora nel settore finanziario. Ha ricoperto la posizione di direttore associato delle vendite per BlueBay Asset Management e attualmente lavora per Barings, una società di gestione degli investimenti globale specializzata nei mercati emergenti.

Gabriele Greggio è il fratello di Giacomo Greggio.

Gabriele, attore di Londra, è noto per essere più estroverso del fratello. Il suo account Instagram rivela il suo amore per la boxe, gli animali e la moda. In un’intervista a Verissimo, l’attore e rapper si è presentato.

Non mostra alcun ritegno nell’esprimere la sua ammirazione per il padre, che descrive come “il conduttore, l’intrattenitore, lo showman, l’attore, il frontman e il padre per eccellenza”.